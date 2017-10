Björk meelelahutusäri reaalsusest: naisnäitlejate katsumine ja ahistamine on üldine asi

STOCKHOLM: 20100830Bj / BERTIL ERICSON / SCANPIX/SCANPIX SWEDEN

«Ma räägin oma kogemustest ühe Taani režissööriga, olles inspireeritud naistest üle maailma, kes on sõna võtnud. Ma tulen riigist, mis on lähim soolisele võrdsusele ja olen raske tööga teeninud välja oma positsiooni ja iseseisvuse muusikas.»

Naine lisas, et mõistis filmimaailmas töötades, et naisnäitlejate katsumine ja ahistamine on üldine asi. «Kui ma režissöörile ära ütlesin, vihastas ta ja lõi oma kolleegidele illusiooni sellest, et mina olen raske iseloomuga,» avaldas Björk.

Björk avaldas, et kuna tal puudusid näitlejana ambitsioonid ning ka tema taga seisis tugev tiim, kõndis ta minema ja paranes haavadest aastate jooksul. «Ma olen mures, sest teised naised, kes sama mehega töötasid, ei teinud seda,» rääkis Björk.