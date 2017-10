«Troonide mängu» staari teatel on viimase hooaja turvameetmed väga karmid

47-aastase Taani näitleja Coster-Waldau teatel kehtivad karmid meetmed nii võtetel kui käsikirja edastamisel näitlejatele ja nende lepingus on punkt, et lekitamine on karmilt karistatav, edastab Time Magazine.

Nikolaj Coster-Waldau Jaime Lannisterina / Macall B. Polay/AP/Scanpix

Ta meenutas, et kahel esimesel hooajal said näitlejad käsikirja paberkandjal kaua aega enne võtteid ja tekkisid lekked. Siis karmistati turvameetmeid ja näitlejad said edaspidi digitaalsel teel ja ka salajastele e-posti aadressidele.

Kuid siis häkiti HBO failidesse ja häkkerid said kätte «Troonide mängu» käsikirja, nõudes kanalilt HBO mitu miljonit dollarit ja ähvardades lekitamisega, kui nad raha ei saa.

Nikolaj Coster-Waldau / Sipa USA/JC Olivera/Sipa USA/Scanpix

Kaheksanda hooaja võtetel kannavad näitlejad väikeseid kõrvaklappe, mille kaudu suflöörid neile teksti nii harjutamisel kui võtetel ette ütlevad.

«Me ei saa enam käsikirju, ei paberil ega digitaalsel kujul. Teksti saame teada võttepaigas kõrvaklappidesse,» selgitas Jaime Lannisteri kehastaja.

«Troonide mängu» kaheksandaja hooaja võtted käivitusid sel kuul ja viimane hooaeg peaks vaatajateni jõudma kas 2018. aasta sügisel või 2019. aasta alguses.

«Troonide mängu» seitsmes hooaeg lõppes sellega, et Öökuningas, koos jäädraakoni ja surnute armeega lõhkus Müüri (The Wall) ja sisenes Seitsmesse kuningriiki.