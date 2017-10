Tom Cruise´i ja Katie Holmes´i 11-aastane tütar on kasvanud tõeliseks printsessiks

Katie Holmes / DAVID NIVIERE/SIPA/DAVID NIVIERE/SIPA

Katie jäi tütrega fotokaamerate ette laupäeval, kui kohtusid New Jersey Devils ja New Yorgi Rangers, vahendab Hello Magazine. Kui jäähokimängu pealtvaatajad tulevad tribüünidele vabas rõivastuses, siis Suri oli end riietanud kui väike printsess.

Katie on kunagi antud intervjuus öelnud, et emaks olemine on tema peamine töö. Suri on Katie ainus laps.



Tom Cruise, Katie Holmes ja tütar Suri / Andrew Medichini/AP

2012. aastal Tom Cruisist lahutanud 38-aastane Holmes kinnitas hiljuti meediakanalile TMZ oma romantilisi suhteid teise Hollywoodi kangelase Jamie Foxxiga.