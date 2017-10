Uus-Meremaad tabas «chipocalypsis»

Uus-Meremaa meteoroloogide ja põllumajandusministeeriumi teatel hävitas vihm nii Põhja-ja Lõunasaarel umbes 20 protsenti kartulisaagist ning hävinenud kartulite seas on enim neid sorte, millest valmistatakse kohalikke kartulikrõpse ja friikartuleid, edastab The Guardian.

Kartulikrõpsud / Matt Rourke/AP/Scanpix

Ekspertide hinnangul ootab uusmeremaalasi ees kartulite ja ka kartulikrõpsude vähesus ning osa poode on juba pannud vastavad sildid.

Sotsiaalmeedias külvatakse paanikat, kuid kartulite ja kartulikrõpsude massilist kokkuostmist ei ole veel tähendatud.

«Inimesed saavad hakkama ilma poliitikata, kuid mitte kartuliteta, mis on üks põhilisi toiduaineid. Igatahes viitavad paduvihmad kliimamuutusele ja näitavad, mis meid ka tulevikus ees ootab ehk osa kartulisaagist võib hävineda,» teatas Uus-Meremaa põllumajandusministeeriumi esindaja Chris Claridge.

Kartulipõld / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Ta lisas, et enim kannatavad kartulikasvatajad, kes saavad suurt majanduslikku kahju.

«Korjata poolmädanenud kartuleid mõjub psüühikale. Uusmeremaalaste toidus mängivad kartulid tähtsat rolli ja nende puudus võib kaasa tuua palju probleeme,» nentis Claridge.

Põllumajandusministeeriumi teatel on osa kartulisaagist vihma tõttu mädanenud ja osa saaki ei saa korjata, kuna paduvihmad rikuksid korjemasinad.

Järgmise aasta saaki võib mõjutada see, et kartulid pannakse liigniiskesse pinnasesse.

Kartulid / Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Kõige enam said vihmade tõttu kannatada Aucklandi ja Waikato kartulikasvatuspiirkonnad, kus sadas 25 protsenti keskmisest rohkem vihma.

Uus-Meremaal kasvatatakse umbes 500 000 tonni kartuleid aastas ja see riik on maailmas kartuliekspordilt üheksandal kohal. 250 000 tonnist kartulitest tehakse friikartuleid ja 75 000 tonnist kartulitest kartulikrõpse. 175 000 tonni on tavalised söögikartulid.

Uus-Meremaa kartulikrõpsude tootjate kinnitusel mõjutas vihm enim neid kartulisorte, millest valmistatakse friikartuleid ja kartulikrõpse.

Aucklandi lähedal farmi pidav Bharat Bhana ja ta pere on kartuleid kasvatanud 60 aastat. Ka nende kartulisaak sai sel aastal vihmade tõttu kannatada ja nad saavad rahalist kahju.

«See aasta on olnud väga ebatavaline, me ei ole kunagi varem midagi sellist kogenud. Igatahes viitasid paduvihmad kliimamuutusele. Me ei saanud enne vihmade algust kartuleid üles võtta, kuna need ei olnud piisavalt suureks kasvanud ja me oleksime pidanud nende hoiustamise eest suurt tasu maksma. Õigel ajal üles võetud ja õige suurusega kartulid saame kohe müüa, kuid sel aastal ei ole neid piisavalt,» teatas pere.

Kartulipõld / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Uus-Meremaal on kartuleid kasvatatud 250 aastat. Ajaloolaste andmetel tõi kartuli Uus-Meremaale inglasest meresõitja James Cook, kes andis kartuleid maori hõimujuhtidele.

Nii kohalikud hõimud kui eurooplastest sisserändajad said kiiresti aru, et kartulid kasvavad Uus-Meremaa kliimas väga hästi.