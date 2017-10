Pussycat Dollsi endine lauljatar: ma polnud mitte tüdrukutebändis, vaid prostitutsioonivõrgustikus

Kaya Jones / Scanpix

Endine Pussycat Dolls võttis sõna sotsiaalmeediakanalis Twitter väitega, et tema kunagised bändiliikmed kuuluvad prostitutsiooni ringi. 2005. aastal bändist lahku löönud Kaya toob välja karmid süüdistused.

«Et olla osa meeskonnast, pidime olema meeskonnamängijad. See tähendab, et pidime magama kõigiga, kes soovi avaldasid,» vahendab E!News.

Twitteris kirjutas endine bändiliige, et tüdrukutele maksti 500 dollarit nädalas, samal ajal, kui neid reaalselt ära kasutati ja kuritarvitati. Hetkel ei ole reageerinud ükski Pussycat Dolls´i liige eesotsas Nicole Scherzinger sellistele süüdistustele.