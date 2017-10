Woody Allen: Weinsteini skandaal meenutab aina enam nõiajahti

Nbc.com teatel võttis nüüd Weinsteini skandaaliga seoses sõna tunutud režissöör Woody Allen, kes teatas, et tunneb Weinsteini ohvriks langenud naistele kaasa, kuid samas tuleks lõpetada selle produtsendi suhtes käivitatud nõiajaht.

Woody Allen / Justin Thomas/Stella Pictures/Scanpix

«Mul on kahju neist naistest, kes kannatasid, kuid kahju ka Harveyst, kelle elu on hävinenud. Selles juhtumis ei saa olla võitjaid, sest kellegi «ristile löömine» ei pruugi haavu parandada. Kuulsin Harvey kohta igasuguseid jutte, kuid minu silmis oli see klatš ja see ei huvitanud mind. Meie ümber on kogu aeg miljoneid jutte, osad neist osutuvad tõeks, osad mitte,» teatas Allen.

Allen lisas, et Weinsteini skandaal on toonud Hollywoodi Salemi nõiajahi atmosfääri.

Harvey Weinstein / Vince Bucci/AP/Scanpix

Joonistus Salemi nõiajahi kohtuprotsessist / wikipedia.org

«Olukord on lausa absurdne, umbes nii, et kui keegi mõne näitlejannaga natuke flirdib, siis on kohal selle naise advokaat, kes lubab kõik kohtusse kaevata. Loodame, et kuskil on sellele kurvale ja traagiliselel loole lahendus, sest muidu ei ole meestel ega naistel enam võimalik koos töötada. Kõik mehed on sel juhul ahistajad, ükskõik mida nad teevad või ütlevad,» nentis tuntud režissöör.

Woody Allen on ka ise skandaalis olnud ja teab, millist hinda tuleb maksta.

Woody Allen elas 1980. aastatel kooos näitlejanna Mia Farrowga, kelle oli kaks adopteeritud last, seitsmene Dylan ja 13-aastane Moses. Allen adopteeris need lapsed samuti. Dylan teatas hiljem, et ta isa Woody Allen ahistas teda seksuaalselt, kui ta oli vaid seitsmeaastane. Uurimine näitas, et see ei pidanud paika, kuid Allenil on seni sellest märk küljes.

Lisaks hakkas Allen elama koos Farrow veel ühe adopteeritud lapse, Lõuna-Korea päritolu Soon- Yi Previniga. Nad abiellusid 1997. aastal ja neil on kaks last.

Soon-Yi Previn ja Woody Allen / wikipedia.org

Nüüd ligi 30 naise seksuaalses ärakasutamises süüdistatav Weinstein on eitanud oma süüd ja ta teatas oma advokaadi vahendusel, et naised olid temaga seksuaalvahekorras omast vabast tahtest. Samas ta vabandas, kui on mõnele naisele haiget teinud.

Alleni uus film «Wonder Wheel», mille peaosas on Kate Winslet, esilinastus möödunud nädalalõpul New Yorgi filmifestivalil.

Salemi nõiajaht ja kohtuprotsessid toimusid Ameerika Ühendriikides Massachusettsi osariigis, kus mitut naist süüdistati nõidumises. 77-aastane Margaret Scott oli ainus, kes nõiaks olemise omaks võttis, kuna ta lootis nii oma elu päästa, kuid see ei õnnestunud. Kohtuprotsessil süüdistati veel naisi nõidumises ja kokku kaotas 1692. aasta veebruarist kuni 1693. aasta maini elu 20 inimest, kes poodi. Veel viis inimest surid vangistuses piinamise tagajärjel.

Ajaloolaste arvates oli tegemist massipsühhoosiga, sügavalt usklikud inimesed otsisid oma probleemidele lahendust naiste, kuid ka mõnede meeste ja laste sildistamise ja tapmisega.