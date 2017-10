Video: Las Vegase tulistamises ühe silma kaotanud naine ärkas koomast ja õpib käima

Arstide sõnul tabas kuul 27-aastase Tina Frosti paremat silma ja kahjustas koljut ning operatsiooni käigus eemaldati ta vigastada saanud silm täielikult, edastab Washington Post.

Tina Frost / Kuvatõmmis/Youtube

Frostile tehti operatsioon kohe kui ta sündmuskohalt haiglasse jõudis, sest viivitamine oleks võinud talle elu maksta.

Neurokirurgi Keith Blumi teatel kestis Tinale tehtud operatsioon kolm tundi ning tegemist oli keerulise lõikusega, kuna parem silm tuli eemaldada nii, et see ei kahjustaks vasakut silma ega teisi peas olevaid organeid.

Frosti ema Mary Moreland peab oma tütre ellujäämist imeks, kuid ta rõhutas, et veel ei ole teada, kas ta tütrel võib kerge ajukahjustus olla.

Tina Frost ja ta ema Mary Moreland / Kuvatõmmis/Youtube

«Paar järgmist päeva näitavad, milline on ta seisund. Arstid loodavad parimat ja seda loodame ka meie, tema pere, sõbrad ja kolleegid,» lausus ema.

Frosti pere lähedased on nende jaoks raha kogunud ühisrahastusplatvormi GoFundMe abil ja sinna on postitatud ka teateid, milline on naise tervislik seisund. Esmalt loodeti koguda 50 000 dollarit, kuid nüüd on koos üle 500 000 dollari.

Möödunud reedel, 13. oktoobril teatati, et Frost ärkas koomast, ta suudab suhelda, kuid peab õppima uuesti käima.

Tina Frost / Kuvatõmmis/Youtube

Frost harjub maailma vaatama läbi vasaku silma, ta tegi medõdede abil esimesed kuus sammu, astudes voodist toolini ja tagasi voodisse.

Frost oli koomas olemise ajal hingamisaparaadi alla, kuid nüüd hingab iseseisvalt.

Las Vegase tulistamise taga oli jõukas pesnionär Stephen Paddock, kes avas Mandalay Bay hotelli 32. korruse sviidist kantrimuusika festivalil olnute pihta. Enne politsei saabumist võttis endalt elu.

Stephen Paddocki hingele jäi 58 inimelu, lisaks sai vigastada üle 500 kontserdikülastaja. / AFP/Scanpix

Hukkus 58 ja vigastada sai üle 500 inimese, kellest osade vigastused on väga rasked. Üle 100 inimese on seni haiglaravil.

Uurimine näitas, et Paddockil oli vaimse tervise häireid ja see võis panna ta kaaskodanikke tapma. Lisaks oli ta relvasõltlane, sest ta kahest Nevas asuvast kodust, Mesquite’is ja Renos leiti hulk relvi.

Tina Frost lõpetas 2008. aastal Marylandis Gambrillsis asuva Arundeli keskkooli ja õppis edasi California ülikoolis.

Ta töötab Californias San Diegos firmas Ernst&Young.