Heli sõnul läks tema hääl ühele meeldivale vanahärrale, kes teab hästi ajalugu ja oskab meie kõigi eest seista. Heli usub, et mees kuulub mõnda võitjaerakonda.

Heli arvates on tähtis valimas käia õigel valimispäeval ning seda tuleks kindasti teha, sest see on iga kodaniku kohustus ja ühtlasi ka võimalus.