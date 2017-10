Lugeja küsib: kuidas sai Mihkel Raud ristküsitleda Taavi Rõivast kui ta ise abielus olles armus kaamera ees teise naise?

12. oktoobril tuli avalikuks ahistamisskandaal, mis leidis aset Malaisias ja mille keskmes oli Taavi Rõivas. Küsimusele, kes valetab, kas ahistatu või Taavi, Mihkel Raud oma saates vastust otseselt ei saanud. Oma abikaasat oli saates toetamas Luisa Rõivas, kes väitis, et tema ei usu, et Taavi Malaisias teise naisega intiimselt koos oli. Küll aga nentis ta, et lugu on ebameeldiv ja piinlik, kuid ta "usub oma meest".

Taavi ja Luisa Rõivas / Kuvatõmmis

Artiklid Taavi ja Luisa "Kolmeraudse" intervjuust, mida kajastasid kõik meediakanalid, ringlesid ka sotsiaalmeedias, kus üks Elu24 lugeja kommenteeris, et tema arvates on "häbiväärne, et Mihkel Raud ristküsitles Taavi Rõivast oma naise ees, kui ta ise veel abielus olles Liina Rauda kaamerate ees, teda intervjueerides ära armus."

"See töö, mida ta televisioonis tegi tollel ajal, oli mulle kahtlemata sümpaatne. Kohtumine temaga reaalselt, päriselus, mitte ainult ei kinnitanud minu eelnevaid kahtlusi, vaid paiskas need täiesti uude stratosfääri. Sealt edasi läks kõik väga kiiresti," meenutas Mihkel Raud 2015. aastal saates "5 aastat hiljem".

"Kolmeraudse" saates, kus Liina esmakordselt Mihkliga kohtus, armuti legendi järgi teineteisesse ära.

"Kui keegi on sulle erakordselt väga-väga sümpaatne, siis on seda tõnäoliselt väljastpoolt näha," nentis Raud saates, et ilmselt oli tema sümpaatia Liina vastu saates tõepoolest ilmselge.

Huvitav, kas selleks võtab aega 5 aasta, mil tuleb välja tõeline tõde, mis Malaisias juhtus?