Milline oli Tallinn Fashion Weeki kõige ootamatum lavale saabumine?

"Ma olen tõukerattaga kuus aastat sõitnud. Ütlesin endale, et igapäevaselt tõukerattaga tänaval liigeldes on kordades ohtlikum, kui korra moelavalt läbi tuhiseda. Samas oli peaproovis veel laval kile maas ja ma ei teadnud, kuidas show ajal pidur töötab. Seega tuli ettevaatlik olla," meenutab Stella Kuldnõela etendusel osalemist.

Selleks, et kõik siiski õnnestuks, pani Stella salaja ühte Kadri Kruusi demostreeritavasse kotti väikese talismani. "Tõukerattaga liigeldes tuleb alati ettevaatlik olla. Ükskõik, kas kõnniteel sõites, või laval käekotti demostreerides. Kui sõidan tõukerattal, tuletan endale alati meelde, et olen liikluses. Selge on see, et kui oleksin Kuldnõelal tõukerattaga kukkunud, oleks see üsna kõrge kukkumine olnud..."

TFW 2017 / Kuldnõela nominendid / Kadri Kruus / Stella K. Wadowsky / Erlend Štaub

Ajakirjanik nendib, et on tõukerattaga sõitnud kuus aastat ja teeb seda igal aastal kuni esimeste külmadeni. "Kui vihma sajab, saab tõukerattaga edukalt sõita. Kui aga esimesed külmad maha tulevad, läheb tõukeratas puhkusele..."

Oma esimese tõukeratta sai Stella endale kuus aastat tagasi. "Kui olin laps, tahtsin väga tõukeratast, kuid ema kartis, et kukun ja nii sain tõukeratta endale alles nüüd. See on kirjeldamatu, millist rõõmu mulle tõukerattal sõit kingib, rääkimata sellest, et see on tugeva trenni eest. Tõukeratas on mulle nagu hea vaikiv sõber, partner in crime... Kui talv tuleb, tunnen temast alati puudust "

Stella nendib, et enne tõukeratta soetamist hilines ta kohtumistele pool tundi. Kord oli üks tuttav ootamisest nii tüdinud, et Stellat leidis eest tühja kohviku. Nüüd jõuab ta kohtumistele täpselt või hilineb "vaid" viis minutit.

Stella K. Wadowsky / Erakogu / Stellaarium

Stella ja disainer Kadri Kruus kohtusid neli aastat tagasi, mil nad stiliseerisid blogi Stellarium jaoks väikese üleõlakoti nimega Stella. Just see kott oli inspireeritud sellest, et tõukerattal oleks võimalikult mugav sõita. Pole ime, et Stella lavale saabumine oli Tallinn Fashion Weeki kõige särtsakam etteaste - blogija armastab oma asjadele nimesid panna ja see tõukeratas kannab nime Särts.