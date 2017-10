Piinlik põhjus: miks mehed tegelikult kondoomi ei kasuta

Kondoom / INDRANIL MUKHERJEE/AFP/Scanpix

Brittide seas läbi viidud uuringust selgus, et väga paljud mehed väldivad kondoomi kasutamist ebamugavuse tõttu. Meeste väitel vähendab kondoomi kasutamine seksuaalset erutust ja tundlikkust ning tekitab lausa ebamugavustunde.



Nüüd selgus aga, et ebamugavust põhjustab kondoomide suurus: kesmine kondoom on keskmise mehe peenise jaoks liiga suur.



Uurimuse järgi on erektsiooni seisundis keskmine peenis 2,5cm lühem kui standartne kondoom, mis on vähemalt 17cm pikk. Keskmine peenis on erektsiooni seisundis aga 14,2cm pikk.



Uurijad rõhutavad, et turul on saadaval: «kõigile suurustele sobivad» kondoomid, mis peaksid mugavad olema ka väiksemate peenistega meestele. Turvalisus ennekõike!