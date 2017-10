BonBon Lingerie värske kollektsioon sündis koostöös Marilyn Kerroga ning on inspireeritud tema naiselikkusest ja enesekindlusest. Kollektsiooni läbivaks teemaks ongi kartmatud naised ning seda on täiendatud ka energeetiliste kristallidega, mis on vahetatavad ja mis annavad pesu kandjale soovitud energiaväe. Vaata seksikat pesugaleriid!