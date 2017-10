Piinlik video: Donald Trump teatas, et ta kohtus USA Neitsisaarte presidendiga

Nende hulgas on ka USA Neitsisaared, mis - nagu ülejäänud Kariibi mere saared - said eelmisel kuul orkaan Irma tõttu tugevalt kannatada, vahendab The Independent.

Trump kohtus piirkonda külastades paljude kohalike ametnike ja poliitikutega. Reedel teatas ta pressikonverentsil aga millestki kummalisest.

Trump says he met with the "president of the Virgin Islands."



*cough* he is the president of the Virgin islands, which is a US territory pic.twitter.com/8MLjqjTGb7