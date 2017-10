Seksiakti pildistanud paari tõttu keelustati maalilisel Kreeka saarel kõik brittide pulmad

Carly Lunn abiellus maalilises St Pauli kabelis Rhodosel, kuid sellest polnud küllalt, vahendab The Sun. Carly avaldas sotsiaalmeedias pildi, millel ta põlvitab rebadel pükstega mehe ees ühemõtteliselt.

Pilt vihastas kohalikke niivõrd, et piiskop Kyrillos keelas seal kõik välismaalaste pulmad.

Paar, kelle pilti on ohtralt jagatud üle maailma, väljendas hiljem kahetsust.

«Siin tehti sääsest elevant. Me lihtsalt teesklesime ja tegime pulli. Kreeklased on täielikult üle reageerinud. Me ei teinud midagi valesti, kuid kahetseme seda ja soovime, et poleks seda teinud,» ütles Matthew.

Briti paari pulmafoto vihastas kreeklased välja / Carly Lunn / Facebook

Paari ähvardavad aga arvukad kohtuhagid, sest Rhodos on briti noorpaaride hulgas väga populaarne ja nii mõnedki pidid oma plaanid ümber tegema.

«Ma kohtun advokaadiga ja uurin välja, kas nende vastu saaks mingi asja algatada. Nad on kõnts!» sajatas 32-aastane Daniel Gaynor, kelle pulmad kihlatu Mandy Jacksoniga on nüüd rikutud.