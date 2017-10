Fotoülevaade: TFW kolmanda päeva kollektsioonid - BonBon Lingerie, Nymf, Katrin Aasmaa, Diana Arno, Tiina Talumees

Sügisene Tallinn Fashion Week leiab sel aastal aset 11.-14. oktoobril Vaba Laval ning tõi eile, moenädala eelviimasel päeval lavale mitmekesise moevaliku. Uue loominguga astusid publiku ette sensuaalne BonBon Lingerie, värviküllane Nymf, moodsalt pöörane Katrin Aasmaa, jõuline Diana Arno ja elegantne Tiina Talumees.

BonBon Lingerie värske kollektsioon sündis koostöös Marilyn Kerroga ning on inspireeritud tema naiselikkusest ja enesekindlusest. Kollektsiooni läbivaks teemaks ongi kartmatud naised ning seda on täiendatud ka energeetiliste kristallidega, mis on vahetatavad ja mis annavad pesu kandjale soovitud energiaväe. Uhkele pesuetendusele järgnes Nymf, kes tõi lavale küllusliku, sametitest ja tikanditest koosneva kollektsiooni. Nymfi disaineri värske loomingu inspiratsiooniks on tema enda sisemaailm, samuti ka ajastu, mil hinnati just ilu ja filigraansust.

Õhtu teine etendus tõi lavale Katrin Aasmaa pöörase ja moodsa meestekollektsiooni, mis ammutas inspiratsiooni Keskturu rajooni tänavastiilist. Publiku ette jõudis looming, mida ilmestasid põnevad värvilahendused, kihiline riietus, kreisid detailid ning kaootiline stiil. Aasmaa kollektsiooni järel astus lavale Diana Arno, kes esitles moerahvale sügistoonidest inspireeritud igapäevarõivaid, mida täiendasid ootamatud ja jõulised aksessuaarid. Laval sai kohata julgeid sügismantleid, minimalistlikke kleite, killukest hõbedat ning voogavaid peokangaid.

Eilset õhtut jäi lõpetama Tiina Talumees, kes pakkus moepublikule elegantset silmailu ning omajagu üllatust. Kaunite kleitide ja peensusteni lihvitud detailidega naisterõivaste vahele oli esmakordselt poetatud ka meesterõivaid, mida iseloomustasid kihilisus, unisex-lõiked ja sillerdavaid kangaid. Talumehe värskeima loomingu inspiratsiooniallikaks on sõltumatu naine, kes murrab meeste ja naiste rõivamaailmade vahele joonistatud piire.