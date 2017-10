Urmas Sõõrumaa Taavi Rõivase skandaalist: igal kepil on kaks otsa

Kui saatejuht Lauri Hussar küsis Sõõrumaalt, kas tema arvates on tegemist ülepaisutatud looga, vastas Sõõrumaa: «Ma arvan, et ta on ülepaisutatud selles mõttes, et Taavi on selline avaliku elu tegelane. Taolisi lugusid on küll ja küll.»

Siinkohal ei pea ärimees silmas, et teema on ülepaisutatud, vaid lugu, mis on seotud Taaviga ja on nüüd välja tulnud, on üle forseeritud.

«Ma arvan, et selle loo valguses juhtub lähitulevikus nii mõndagi pereelu väärtuste- ja ka naiste õiguste kaitseks.» rääkis saates Urmas Sõõrumaa.

Kui kaassaatejuht Marii Karell lausus, et sellistel ärivisiitidel peaksid sellised mehed nagu härra Rõivas käituma puhtalt ja andma eeskuju, lausus Sõõrumaa: «Loomulikult peaksid nad olema eeskujuks, aga nagu ma olen alati armastanud öelda, et igal kepil on alati kaks otsa. Taavi avas nüüd selle laeka, mis ühiskonnas toimib nii või teisiti. Ja tänu sellele avamisele, saavad nii mõnedki naised edaspidi kaitset.»

