Picasso villa müüdi kaks korda samale mehele

Picasso elas selles villas 12 aasta ja suri 1973. aastal 91-aastasena, edastab The Guardian.

Pablo Picassole Cannes'is kuulunud villa / Kuvatõmmis/Youtube

Maja ostis Uus-Meremaa ärimees Rayo Withanage, kes pidi selle eest maksma 20 miljonit eurot.

Whitanage tegi juunis toimunud oksjonile Picasso majale kõige kõrgema pakkumise, kuid Hollandi Achmea Bank, mis villat müüs, pani selle nüüd uuesti oksjonile ja seda põhjusel, et Whitanage ei maksnud maja eest pakutud summat õigeks ajaks ära.

Eilne oksjon leidis aset Cannes’i lähedases Grasse’is, villa alghinnaks oli 20,2 miljonit eurot ja ainsa pakkujana oli kohal Withanage.

Oksjonit kontrollinud kohtuniku teatel oli Uus-Meremaa ärimees ainus edukas pakkuja ja ta andis talle veel kaks kuud aega maja eest raha ära maksta.

Picasso maja müüva panga advokaat Maxime Van Rolleghem sõnas, et nad on ärimehega pidanud maja suhtes läbirääkimisi üks aasta ja nad loodavad, et lõpuks saab see maja müüdud.

Van Rolleghem lisas, et 15 toaga villa, mille juurde kuulub suur maa, on tegelikult väärt 30 miljonit eurot, kuid kuna sellele oli üks pakkumine, siis jäi hind väiksemaks.

Picasso elas Lõuna-Prantsusmaa villas koos oma teise naise Jacqueline Roque’iga, kes 1986. aastal enesetapu tegi.

Pablo Picasso ja ta naine Jaqueline Roques / Personalities/Scanpix

Roque’ i tütar Catherine Hutin-Blay müüs villa pärast oma ema surma jõukale hollandlasele, kes andis sellele nimeks Minotauruse koobas, kuna Picassole meeldis see müütiline koletis, kellel on inimese keha ja pulli pea.

Hollandlane müüs omakorda villa, kuna tal ei jätkunud enam raha selle renoveerimiseks.

Enne Picassot kuulus villa kuulsatele iirlastest õlletootjatele, Guinnessi perekonnale.

Pablo Picasso / Personalities/Scanpix

Villas käis puhkamas Briti peaminister Winston Churchill, kes oli amatöörkunstnik, tehes eelkõige maastikumaale.

Picassole kuulunud villa ehitati 1920. aastatel ja ta on kandnud nimesid Villa La Californie,

Villa Fénelon, Villa Picasso ja praegune nimei on Pavillon de Flore.

Villa asub aadressil 22 Costebelle Avenue ja sellest avaneb suurepärane vaade Cannes’i lahele.