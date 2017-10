20 aastat iha, petmist ja pornot: Eestit raputanud seksiskandaalid läbi aegade

Õhtut meenutades nendib skandaali sattunud poliitik: «Läksime peole, olime selle seltskonnaga, ca 30 inimest ja tantsisime üheskoos. Olime alkoholi tarbinud - nii mina kui see naisterahvas.» Ta lisas, et naisterahva kirjeldused juhtunust on ajas muutunud. «Aga ma siiski lubasin talle, et ei sildista teda avalikult. Ütlesin talle ka, et ma ei taha talle halba.»

Taavi Rõiva kinnitusel tuleb tal kõige põhjalikumad selgitused anda siiski oma abikaasale.

«Et kogu ebatäiulikkuses on Luisa mu kõrval, see näitab, et ta on liiga hea naine ja ma ei ole teda välja teeninud. Fakt on, et sellist uudistelaviini ei taha ükski perekond oma ellu,» lausub mees.

Enda sõnul juba homme Riigikogu asespiikri kohast loobuv Taavi Rõivas ütleb kokkuvõtteks: «See on liialduseta mu elu kõige tõsisem kogemus. Ma ei ole pühak, olen oma elus teinud asju, mida ma südames kahetsen. Me kõik oleme ekslikud ega ole täiuslikud. Loll olin, et klubisse läksin. Ei ole vaja püsisuhtes, abielus inimestel klubisse minna. Vastutuse võtmise koht on siin raudselt. Olen suure kogemuse võrra targem: sellised asjad õpetavad rohkem kui mitu aastat. Õpetavad, kes on su sõbrad.»

Tanel Padari suuseks

Kroonika avaldas 2006. aastal mobiiltelefoniga tehtud pildid Tanel Padarist, mis näitasid väljaande sõnul, et see mees on sündinud rokkima.

Udustel piltidel oli näha Tanel Padarile sarnanevat noormeest üsna siivututes poosides. Ühel kaadril oli näha tema genitaalide piirkonda kummardunud neiut, teisel embab Taneli-sarnane noorsand kedagi meesterahvast.

Rokkar Tanel Padar ja tema kaasa Katariina Padar olid kunagi kaunis paar... Paar lahutas oma tormilise abielu 2006. aastal. / Arno Saar / Õhtuleht

Ajakiri nentis kahetsusega, et Tanel Padarilt ei õnnestunud kommentaari saada. Laulja eksabikaasa Katarina Padar rääkis toona aga ohkega, et ta on oma mehe «õudsetest» ja «lapselikest» tempudest väsinud. Taneli tollane abikaasa Katarina Padar tunnistas hiljem, et meheau ees põlvitaja oli tema.

Aivar Paluoja ja Seksi-Kristi meediapurse

Eesti pornotöösturid tuli välja erinevate performanced plaanidega nagu Balti Kepp (üks neiu laskuks Eesti-Läti piiril käpuli, misjärel põhja poolt ühtiks temaga eestlane ning lõunast lätlane), seksilaager (peasündmuseks maailmarekordi katsetus, milles Seksi-Kristi üritab tunni jooksul 300 mehega seksida), tupemaalingud, seksiturismitalu jne.

Illar Hallaste, laevandusärimehe Toivo Ninnase ja Kati Murutari kohtumine Pärnu Viiking hotellis

Isamaaliitlasest Hallaste sai laiemalt tuntuks 1998. aastal, kui ta esines Eesti Televisiooni otsesaates koos erootikaajakirja «Sexer» peatoimetaja Kati Murutariga, kes väitis, et Hallaste tellis Pärnus hotelli Viking lõbutüdrukuid. Murutar oli hotellis tegemas ajakirjanduslikku eksperimenti.

Illar Hallaste. / Mati Hiis / SL Õhtuleht

Illar Hallaste jaoks lõppes lugu Rahvaerakonnast välja arvamisega.

Jaan Toots ja politseiameti peadirektor Robert Antropov ja Kati endine Kapo peika Sõõrumaa korteris

2004. aasta novembris tuli avalikuks tõik, et endine kõrge politseiametnik ja ärimees Jaan Toots jälgisid oma politseis töötanud armukese Kati Tootsi tegemisi, kuna kahtlustas, et noor naine kohtub Sõõrumaa korteris ka teiste meestega. Kaitsepolitsei alustas juhtunust teada saades kriminaalasja. Prokurör Endla Ülviste lõpetas süüasja otstarbekuse põhimõttel kuna Kati Toots teatas, et süüdistatavad ei ole tema eraelu puutumatust rikkunud. Kati Toots kaotas töökoha politseiametis.

Kati Toots koos Jaaniga Кати Тоотс и Яан Тоотс/ Viktor Burkivski

Kümnevõistleja Kristjan Rahnu bordelliäri

2008. aasta veebruaris tuli avalikus, et Rahnu koos sõbraga üürisid Tallinnas kortereid ja palkasid sinna lõbutüdrukutena tööle noored neiud. Nad reklaamisid seksiäri mitmetes internetiportaalides ja ajalehtedes. Kristjan Rahnu ja tema kuriteokaaslased pääsesid kohtuasjast tingimisi vanglakaristustega.