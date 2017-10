Eesti Meedia turundusdirektor Heili Klandorf-Järvsoo lahkub ametist

«Meil on kahju, et Heili on otsustanud meie ettevõttest lahkuda, kuna töö, mis ta turundusdirektorina on teinud Eesti Meedia kui brändi elluäratamisel ning kõigi meie meediaettevõtete ühinemisjärgselt turundustiimide liitmisel, on olnud suurepärane ja igati edukas. Austan pärast nii suurt panustamist Heili soovi aeg maha võtta,» kommenteeris Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann.

«Annan teatepulga üle oma tiimiliikmele Karin Golubevile, kes on seni täitnud Postimehe brändide turundusjuhi ametit. Mul on väga hea meel, et Karin võttis meie ettepanekul selle ameti vastu ja soovin kogu tiimile ning ettevõttele edu,» rääkis Klandorf-Järvsoo.