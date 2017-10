Brooke Shields paljastab naljaka vestluse, kuidas Donald Trump teda kohtama kutsus

See leidis aset peaaegu 20 aastat tagasi, kui mees oli oma teisest abikaasast Marla Maplest lahutatud.

«Olin filmivõtetel ja ta helistas mulle kohe pärast lahutuse jõustumist», rääkis Brooke. «Ja ta ütles: «Ma tõesti usun, et me peaksime paar olema, sest sina oled Ameerika lemmik ja mina olen Ameerika rikkaim mees ja rahvale see meeldiks.»» meenutas Brooke Shields humoorikat seika.

Hollywoodi näitlejanna pidi aga Trumpile korvi andma, kuna see ei oleks meeldinud Brooke´i poisssõbrale, vahendas Independent.