Prantsuse president ei maga ise ega lase teistel magada

Kriitikute arvates on 39-aastasel Macronil kombeks hammustada liiga suur suutäis, kihutades ühelt sündmuselt teisele ja venitada kohtumisi üle südaöö.

Emmanuel Macron / PHILIPPE WOJAZER/AFP/Scanpix

«Kui president Macroni päevakava vaadata, siis talle 24 tunnist ei piisa, ta vaevu saab paar tundi magada ja midagi kiiresti süüa. Ta on tuntud töönarkomaan, kuid kui kaua ta suudab sellises tempos vastu pidada?» küsiti.

Väljanne L´Express intervjueeris Macroni meeskonda kuulujaid, kelle teatel saavad nad igal ööl vaevu kolm tundi magada, sest just niikaua magab president.

Macronil on kombeks saata oma nõunikele ja ministritele kella 2.00 - 3.00 vahel sõnumeid, siis ta magab paar tundi ja jätkab tööd kella 6.00 paiku. Nõunike sõnul peab presidendi sõnumitele kohe vastama, ta ei lepi viivitustega.

Élysée palee / wikipedia.org

Élysée palee / wikipedia.org

Prantsuse ajakirjanduses ilgutakse juba mõnda aega, et Macron ei maga ise ega lase teistel magada.

Emmanuel Macron / JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS/Scanpix

«Macroni ajal on nii, et kui ta ei maga ise, siis ei tohi seda ka ta kaaskond. Ministrid ei saa korralikult end välja magada, nõunikud ei saa, kabinetiülemad ja töötajad ei saa ehk kõik, keda Macronil mingil ajal vaja on, ei saa magada,» kirjutasid mitmed väljaanded.

Väidetavalt olevat Macroni lähimate kaastöötajate töölepingus kirjas, et nad peavad olema presidendile kättesaadavad 24 tundi ööpäevas ja seitsmel päeval nädalas.

Psühholoogide sõnul on Macron president, kellel on palju nooruslikku energiat. Samas ta kardab, et äkki magab midagi maha, ta võim nõgreneb ja teda ei võeta enam tõsiselt.

Emmanuel Macron / PHILIPPE WOJAZER/REUTERS/SCANPIX

Macroni sündmuste korraldamise eest vastutavate isikute sõnul on neil vahel üsna suuri raskusi, kuna nende arvates ei tunne president kella, sest ta jääb kas kohtumistele hiljaks või venivad need üle aja.

«Macronil on väga suur võimuvajadus, ta tahab valitseda nagu kunagised võimsad ja suured Prantsuse kuningad. Aega valitseb ta nii, et magab minimaalselt. Kuid vähene magamine ja ületöötamine võib kaasa tuua nii mõnegi vaimse ja füüsilise tervise probleemi,» nentisid prantsuse psühholoogid.

Emmanuel Macron / POOL/REUTERS/Scanpix

Nad lisasid, et krooniline unepuudus mõjutab südame- ja veresoonkonna tööd. Tekkida võib diabeet, depressioon, kehakaalu tõus ja kasvab liiklusõnnetustesse sattumise oht. Liiga vähe magamine nõrgendab mälu ja keskendumisvõimet.

Prantsuse meedia küsis, et kas Macron on 21. sajandi üliinimene või on ta juba läbipõlemiseni jõudnud. Terviseekspertide arvates on juba märke, et ta võib läbi põleda. Sellele viitab kehahoid ja liikumiskiirus.

Pereliikmete ja sõprades sõnul on Macron alates ülikooliajast vähe maganud ning ta on vähese unega harjunud. Ta ei ole väsinud, vaid on ikka energiline.

Pere teatel ei ole Macroni lähikondlased kindlasti vähese unerežiimiga harjunud ja nad on pidanud enda magamisharjumusi muutma.

Fototöötlus Élysée paleest ja Emmanuel Macronist / Lavadinho/imago/PanoramiC/Scanpix

Teadusuuringud on näidanud, et osadel inimestel on geenimutatsioon, mille tõttu nad saavad hakkama vähese unega, kuid selliseid inimesi on umbes üks protsent.

Ühe protsendi hulka kuulujate seas on enim riigijuhte ja poliitikuid. Näiteks Briti kunagised peaministrid Winston Churchill (1874 – 1965) ja Margaret Thatcher (1925 – 2013) ning Itaalia ekspeaminister Silvio Berlusconi.

Winston Churchill / Scanpix

Vähe magab ka USA president Donald Trump, kes öösisti Twitteris sõnumeid kirjutab ja kellele väidetavalt jätkub kolmest tunnist magamisest.