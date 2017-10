Susan Luitsalu: lepime kokku, et soliidne inimene ei joo end ametlikul visiidil nii täis, et ta ei jaga enam ööd ega mütsi

Täesti absurdseks on see lugu muutunud. Nüüd on kõigil juba lausa kahju, et Rõivast kotitakse.

Rewind. Iseenesest oli kindlasti elu pidu. Mehed ja naised jõid ennast maani täis, lükkasid üksteist basseini, abielumehed hõõrusid vallaliste naiste vastu end, vallalised naised hõõrusid end abielumeeste vastu (ja selliste, kelle puhul ei saa öelda, et oi, ma ei teadnud ju), käisid külmkapi taga ja tegid muid lollusi.

Rewind veits kaugemale. Kui Eesti veel odav oli, käisid siin külmkapi taga naisi käperdamas, joomas ja basseini kukkumas briti poissmehed, kelle tegevuse peale kirtsutati nina ja baaridesse pandi isegi silte, et stag party pole teretulnud.

Aastal 2017 lendab kamp ärimehi AMETLIKULE visiidile Aasiasse, kus nad käituvad nagu briti poissmehed Tallinnas aastal 1997 ja siis lõpuks on inimestel neist veel kahju ka, kui sitt ventilaatorisse juuakse. Kõige suurem pahalane on nüüd aga mingi bimbo külmkapi tagant. WTF???

Lepime kokku, et soliidne inimene ei joo end ametlikul visiidil nii täis, et ta ei jaga enam ööd ega mütsi. Olgu ta ekspeaminister või suvaline ärimees. Nagu artiklitest aru saada, siis panid seal kõik pidu to the maxxx. Täiskasvanud inimene teab väga hästi, milliseks ta täis peaga muutub ja kui muutub piinlikuks, siis on aeg ja koht, kus seda endale lubada ei saa. Mine sõpradega Taisse või Sauele sõbra sauna, tõmba nokats silmini ja roki seal, undercover.

Minul ei ole kellestki kahju. Vales kohas ei maksa vette hüpata, üle tee minna, ega täis juua end.