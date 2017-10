Jaapani 2011. aasta tsunamis ookeanile paiskunud paat jõudis koos «jänestega» Hawaiile

Paadi leidsid surfarid, kes viisid selle mereteadlastele uurida, kuna nägid aluses väikeseid kummalisi mereloomi, keda Hawaiil ei ela ja seega on võõrliik, edastab The Sun.

Paat / Panther Media/Scanpix

Oletatakse, et tsunami paiskas kaldaäärses vees olnud paadi ookeanile, kus see triivis üle kuue aasta enne, kui Hawaiile jõudis.

Hawaii Kauai saar / Frans Lanting/picture alliance / Frans Lanting/Scanpix

Jaapani päritolule viitab paadil olev jaapanikeelse tähistusega metallplaat.

Paati uuris Surfrider Foundationi vanemteadlane Carl Berg teatas, et neil on teada firma, kes selliseid erkkollaseid paate toodab ja nad said sealt paadi fotod.

«Kuus aastat soolases ookeanivees on peaaegu kõik, kaasa arvatud paadi registreerimisnumbri ja kohanime hävitanud. Kuid leidsime sellega kaasa seilanud mereorganisme, keda saab pidada «jänesteks», kuna nad on liikunud ühest kohast teise. Paadi küljes oli vääneljalgseid, punavetikaid ja siis tundamtuid musta värvi tompe, mis arvatavalt on mingit liiki koorikloomad, keda Hawaiil varem nähtud ei ole,» teatas Berg.

Jaapanist USAsse jõudnud väikesed mereloomad / John W. Chapman/AP/Scanpix

Berg saatis paadilt võetud organismid uurimiseks Connecticuti ülikooli merezooloogile James Carltonile, kes on USA kõige mainekam merevõõrliikide ekspert.

«Carlton ja mina oleme veendunud, et see paat on pärit Jaapanist ja tsunami tõttu sattus ookeanile. Loodame saada selle kohta rohkem informatsiooni,» teatas Berg.

Carlton avaldas mõni aeg tagasi raporti, mille kohaselt on tsunamipraht toonud Jaapanist USAsse 289 liigi esindajaid, kes on niiöelda sisserändajad.

Teadlaste sõnul ohustavad Hawaiid enim vetikad, mis ei ole sellele keskkonnale omased. Bergi teatel korjati Kauai randadelt palju vetikaid kokku, mis saadeti Honolulusse, kus need energia saamiseks põletati.

11. märtsil 2011 tabas Jaapani kirdeosa maavärin magnituudiga üheksa, see tekitas Fukushima tuumajaamas purustusi, tuues kaasa radioaktiivse reostuse ja majandusliku kahju.

Fukushima tuumajaama plahvatuses kannatada saanud reaktor / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Maavärinas ja sellele järgnenud tsunamis hukkus üle 16 000 inimese ning 2500 inimest jäi kadunuks.