Skandaalne tohter Riina Raudsik küsib vastuvõtu eest eriti krõbedat hinda!

Raudsik nõustab näiteks patsiente Villa Medicas, kus personaalse vastuvõtu hind on 80 eurot tunnis, pääse tema loengusse maksab aga juba 18 eurot!

Aasta algusega võrreldes on see märgatav tõus - veebruaris maksis Kehra rahvamajas, kus kohal oli huvilisi kuuekümne ringis, pilet veel 7 eurot.

Refereeritud teksti täispikka artiklit loe ajakirjast Kroonika.