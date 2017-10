Staarnõial uus amet: Marilyn Kerro esitleb sensuaalset pesukollektsiooni

Nüüd on Marilyn Kerro löönud käed pesubrändiga BonBon Lingerie ning valminud on müstiline erikollektsioon, mille valmimisel just selgeltnägija on kaasa aidanud, vahendab Kroonika.

Pesukollektsiooni on võimalik oma silmaga näha sellel nädalal toimuval Tallinn Fashion Weekil. Näis, kas sensuaalses pesus teeb modellidebüüdi ka Marilyn ise - punapäise kaunitari suurepärane figuur püüaks kindlasti palavaid pilke.