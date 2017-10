Palju õnne! Toomperede teatridünastiasse sündis uus pereliige

Väikemehe nime osas pole Toompered veel suutnud otsustada. Kahekordne isa on lausunud, et Hendriku nimekandjat poisist ei saa: «Ma ei taha lapsele sama saatust, mis mul endal nimeasjaga on olnud.» lausub Hendrik Toompere juunior ajakirjas Kroonika.

Toomperede peres on kasvamas juba kaheaastane tütar Hermine.

