Video: «Troonide mängu» näitleja Jason Momoa naljatas, et tal on võimalus ilusaid naisi vägistada

Sel nädalal ilmnes, et menusarja «Troonide mäng» üks staaridest Jason Momoa tegi 2011. aastal esinedes enda arvates nalja, kui ütles, et tal on tänu oma rollile võimalus ilusaid naisi vägistada, edastab The Telegraph.

Jason Momoa / KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Kanali HBO hittseriaalis Khal Drogot kehastav Momoa tegi naiste kohta sellise märkuse koomiksiraamatute messil Comic Con esinedes.

Khal Drogo (Jason Momoa) / Kuvatõmmis/Youtube

«Mis puudutab «Troonide mängu» ulmelist ja muinasjutulist poolt, siis mulle see meeldib. See võimaldab väga palju, näiteks rebida vaenlasel keel suust ära või vägistada ilusaid naisi ja pääseda karistuseta,» teatas Momoa kuus aastat tagasi.

Momoa kaasstaarid, kaasa arvatud Lena Headey (Cersei Lannister) olid sellisest avaldusest üllatunud, kuid rahvas naeris, pidades seda mustaks huumoriks.

«Troonide mäng». Lena Headey Cersei Lannisteri rollis / Uncredited/AP/Scanpix

Momoa jätkas vägistamisteemal väljaandele The New York Post antud intervjuus: «Jah, ma vägistan Emilia Clarke (Daenerys Targaryen). Ma armastan teda, kuid tahan talle haiget teha ja ta nutab. Vägistamisstseen oleks võinud pikem olla, kuid ma ei ole vägistaja, seda on minu tegelaskuju. Tavaelus on mul partner, kellega naudin seksi».

Momoa vägistamisteemaline videoklipp levib sotsiaalmeedias, kus seda kommenteeritakse.

Kriitikud tõstsid esile, et «Troonide mängus» on palju vägivalda, millest kõik ei ole siiski naiste vastu suunatud, sest kannatab ja hukub ka üsna palju mehi.

«Troonide mängus» Sansa Starki kehastav Sophie Turner kirjeldas oma vägistamisstseeni: «See stseen ei olnud päriselus, seega ei puudutanud see otse mind ega teisi, kes sellega seotud olid. Kui see tehtud sai, siis oli sellel suur vastukaja, et seriaalis midagi sellist näidati. Minu esimene reaktsioon oli, et seda ei oleks vist tohtinud eetrisse lasta».

Sansa Stark (Sophie Turner) / wikipedia. org

Lisaks Weinsteinile ja Momoale on sel nädalal avalikkuse hammaste vahel olnud ka Ben Affleck, kuna ilmnes, et 2003. aastal haaras ta MTV saate «Total Request Live» ajal noorel, 21-aastasel saatejuhil Hilarie Burtonil rinnast. Affleck esitas eile Twitteris vabanduse.

Harvey Weinsteini süüdistavad seksuaalses ahistamises paljud tuntud näitlejannad, näiteks Angelina Jolie, Ashley Judd ja Lea Seydoux.