Värske armastus: Mart Müürisepa elus on uus naine!

Mardi uus väljavalitu on eesti kaasaegse kunsti muuseumi kohviku programmijuht Pille Laiakask. Paar jäi hiljuti peomelus kuumalt suudeldes ka kaamerate ette. Mart ise on suhtega absoluutselt rahul, kinnitades, et neil läheb Pillega suurepäraselt, vahendab Kroonika.

Pille Laiakask / facebook