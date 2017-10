Emma Thompson: Harvey Weinstein ei ole seksisõltlane, vaid alfaisasest kiskja

Weinsteini juhtumi teemal võttis nüüd sõna inglannast näitlejanna Emma Thompson, kelle arvates ei ole Weinstein lihtsalt seksisõltlane, vaid ta on alfaisasest kiskja, kes haarab iga ettejuhtuva «naissaagi» järele, edastab The Telegraph.

Emma Thompson / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Harvey Weinstein / Uppa.co.uk/Scanpix

Thompson lisas, et Hollywoodis ei räägita avalikult, kuidas naisnäitlejad vahel oma rolli saavad ehk läbi produtsentide ja režissööride voodite.

«Tegemist on süsteemiga, millest avalikult ei räägita, sest kardetakse nii oma maine kui karjääri pärast. See on kõigile teada, kuid selle ees pigistatakse silmad kinni ja tehakse nägu, et kõik on korras. Weinstein oli jõudnud Hollywoodi «toiduahela» tippu ja arvas, et talle on kõik lubatud, kuid eks igal oinal ole oma mihklipäev. Ta läks liiga kaugele, ta ei piirdunud vaid paari naise ahistamisega, tema kontol on neid kümneid,» teatas Thompson Briti BBC2 saates «Newsnight».

Thompsoni sõnul oli Weinstein 1990. aastatel seotud ka Briti filmidega. Tema ainus kokkupuude selle produtsendiga oli 2005. aasta filmi «Nanny McPhee» tegemise ajal.

Harvey Weinstein / Rush-Crossley/PLANET PHOTOS/Rush-Crossley/PLANET PHOTOS/Scanpix

«Arvan, et Weinsteini ei saanud varem takistada, sest ta oli liiga «tähtis nina», küll aga nüüd, mil ta oli juba liiga paljusid ahistanud ja solvanud. Kindlasti ei saa selle mehe kohta kasutada sõna «seksisõltlane», sest ta ei ole seda. Ta on alafisasest kiskja, kes teab, et olles tipus on talle kõik lubatud ja keegi ei julge teda takistada. Alates inimkonna algusajast on meeste ja naiste vahelistes suhetes tähtis seks, kuid sellega võivad kaasneda vägistamine ja vägivald. Võimalik, et alfaisased on läbi ajaloo olnud pidevalt kriisis, Weinsteini näide kinnitab seda,» teatas staar.

Näitlejanna sõnul on igal naisel mõni lugu teda ahistanud mehest, kes üritas talle keelt suhu ajada. Weinsteini puhul läks «keele suhu ajamine» liiga ekstreemseks.

Thomsoni arvates on Hollywood Weinsteini-suguseid kõrgel kohal olevaid ahistajaid täis, vaid vähesed juhtumid jõuavad avalikusse.

Harvey Weinsteini on seni naiste vägistamist eitanud teatades, et naised olid temaga vahekorras omal vabal tahtel.