Kalamees oleks talle suhu hüpanud saagi tõttu võinud lämbuda

Mees sai merest kätte hariliku merikeele (Solea solea), mis ta käevahelt otse talle suhu hüppas, tekitades mehele lämbumise, edastab The Telegraph.

Sõprade sõnul takistas umbes 15-sentimeetrine kala 28-aastase mehe hingamist kolm minutit, siis saabusid sündmuskohale kutsutud parameedikud, kes ta elu päästsid.

Sõbrad üritasid kala kaaslase suust kätte saada, kuid see ei õnnestunud ja nad helistasid päästeteenistusse.

Parameedikute teatel jõudsid nad sündmuskohale viimasel hetkel, sest mehel oli tekkinud südameseiskumine ja ta ei hinganud enam.

Meditsiinitöötjad üritasid viiel korral kala mehe kurgust välja tõmmata, kuid kala lõpused olid kinni jäänud ja see ei õnnestunud. Kuuendal korral ei tõmmanud nad kala enam otse, vaid jõnksutasid ja said ta kätte. Selleks ajaks oli mees olnud hingamata kolm minutit.

Harilik merikeel (Solea solea) / wikipedia.org

Kalamees viidi kontrolliks haiglasse ja arstide sõnul ta paraneb.

Parameedik Matt Harrisoni teatel küsitlesid nad hätta sattunud mehe sõpru, kelle teatel püüdis sõber merikeele ja siis tegi ta nagu hakkaks toorest kala sööma, kuid kala hüppas talle suhu, jäädes kurku kinni.

«Saime kohe aru, et kala tuleb tal kiiresti kurgust välja saada, sest koos kalaga ei oleks ta elanud üle sõitu Bournemouthi haiglasse. Kasutasime ta aitamiseks nii larüngoskoopi kui näpitsaid. Pidime olema ettevaatlikud, et kala saba ära ei rebeneks, sest siis oleks asi väga halvasti võinud lõppeda,» lisas parameedik.

Haigla teatel oli mehe suust välja tõmmatud harilik merikeel ligi 15 sentimeetri pikkune.

Harilik merikeel (Solea solea) on kalaliik lestaliste (Pleuronectiformes) seltsi merikeellaste (Soleidae) sugukonna perekonnast merikeeled (Solea).

Merikeele värvus on hallikast pruunini, pimekülg on valge. Selle kala pikkus võib ulatuda 70-sentimeetrini, keskmine on 35 sentimeetrit. Kaal on 500 grammist kuni kolme kilogrammini. Selle liigi esindajad võivad elada kuni 26 aastat.

Harilik merikeel on hinnatud toidukala, mida aastas püütakse umbes 40 000 tonni. See kala elab Atlandi ookeani idaosas Norrast Senegalini, Läänemere lõunaosas, Vahemeres ja Mustas meres.

iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/mESI0oR4Hzs" frameborder="0" allowfullscreen>