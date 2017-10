Luisa Värk Taavi seksiskandaalist: vastik on, aga ma usun oma meest

«Ka rokimehed ei peaks tegema midagi sellist, mis paneb ükskõik millise naise end halvasti tundma,» ütleb telesaate otse-eetris seksiskandaali sattunud Taavi Rõivas.



«Ma ei teinud midagi teadlikult halvasti. Naisterahvas, kellega me tantsime, temaga oli meeldiv olemine. Hiljem jõudis minuni info, et ta tunneb end halvasti ja soovis loo avalikkuse ette tuua. Ta sooviski, et see oleks õppetund,» nendib mees telesaate otse-eetris. Olukorra tagamaid lähemalt selgitades ütleb Taavi: «See naine rääkis, et olin talle liiga lähedal ja tal on kuidagi ebamugav ja see võis nii olla küll. Ma ei saa öelda, et ma absoluutselt mitte midagi ei teinud.»

Õhtut meenutades nendib skandaali sattunud Taavi: «Läksime peole, olime selle seltskonnaga, ca 30 inimest, kellega tantsisime üheskoos. Olime alkoholi tarbinud - nii mina, kui naisterahvas. Seda naisterahvast häiriski see, et me jäime kahekesi tantsuplatsile ja tundis end seetõttu halvasti,» lisades, et naisterahva kirjeldused juhtunust on ajas muutunud. «Aga ma siiski lubasin talle, et ei sildista teda avalikult. Ütlesin talle ka, et ma ei taha talle halba.»



Taavi Rõiva kinnitusel tuleb tal kõige põhjalikumad selgitused anda siiski oma abikaasale.



Ameerikaliku žestina mehe kõrval telesaatesse saabunud abikaasa Luisa Rõivas ütles meest toetavalt: «Jah, ma usun oma meest. Aga muidugi olen häiritud ja ma olen pettunud oma mehes. Vastik on! Perel on raske ja lastel on raske.» Skandaali sattunud tundmatu naise käitumist kommeteerides ütleb Luisa, et tal on raske maailma näha läbi teiste silmade.



«Et kogu ebatäiulikkuses on Luisa mu kõrval, see näitab, et ta on liiga hea naine ja ma ei ole teda välja teeninud. Fakt on, et sellist uudistelaviini ei taha ükski perekond oma ellu,» lausub mees.

Enda sõnul juba homme Riigikodu asespiikri kohast loobuv Taavi kurvalt: «See on liialduseta mu elu kõige tõsisem kogemus. Ma ei ole pühak, olen oma elus teinud asju, mida ma südames kahetsem. Me kõik oleme ekslikud ja ei ole täiuslikud. Loll olin, et klubisse läksin. Ei ole vaja püsisuhtes, abielus inimestel klubisse minna. Vastutuse võtmise koht on siin raudselt. Olen suure kogemuse võrra targem: sellised asjad õpetavad rohkem, kui mitu aastat. Õpetab, kes on su sõbrad.»