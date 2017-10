87-aastane katalaanlanna kardab, et Hispaanias lahvatab jälle kodusõda

Meedia intervjueeris Barcelona eeslinnas elavat 87-aastast katalaanlannat Maria Muñozt, kes pooldab Kataloonia iseseisvust, kuid samas kardab, et Hispaanias võib puhkeda taas kodusõda.

Muñoze sõnul oli kuueaastane, kui Hispaanias lahvatas 1936. aasta juulis kodusõda, mis kestis 1939. aasta aprillini.

«Olukord on skisofreeniline, olen ühe kodusõja üle elanud ega soovi seda uuesti kogeda. Olin vaid kuueaastane, kui Hispaanias lahvatas sisesõda ja ma mäletan hästi, mis see kaasa tõi,» teatas katalaanlanna.

Naise arvates on Hispaania keskvõim alates kodusõjast katalaanide õiguste peale vilistanud ja neid jalge alla tallanud. Kindral Francisco Franco diktatuur üritas hävitada katalaanide kultuuri ja keelt.

«Katalaanid võitlevad iseseisvuse eest, me ei soovi sõda, kuid me ei saa välistada, et seda ei teki. Olen natuke hirmul, kuid loodan, et on neid riike, mis sõja puhkedes Katalooniale abikäe ulatavad,» teatas Muñoz.

Muñoze lähistel elab 69-aastane Antonio Martinez, kes on andaluuslane ja tema toetab Hispaania ühtsust, mitte Kataloonia eraldumist ja iseseisvumist. Tema kodu rõdul on Hispaania lipp, mis näitab ta meelsust.

Martinez kolis 30 aastat tagasi Katalooniasse Andaluusiast, ta ennast katalaaniks ei pea, küll aga peavad end katalaanideks ta lapsed ja lapselapsed.

«Üks minu poegadest on politseinik ja minu minia on politseinik. Mulle meeldib Kataloonia, see on minu kodu, kuid ma ei poolda selle ala iseseisvumist. Ma ei ole sünnilt katalaan, kuid mu lapsed ja lapselapsed on sündinud siin ja nemad peavad end katalaanideks,» teatas mees.

Martinezi teatel on ta tuttavate seas neid, kelle pered on jagunenud kahte leeri, osa pereliikmetest pooldab Kataloonia iseseisvumist, osa mitte. Talle on teada ka üks ekstreemne juhtum, Barcelonas elav paar otsustas minna lahku ja nad andsid lahutusavalduse sisse, kuna nende nägemus Kataloonia tulevikust on erinev.

«Minu enda peres on mul selles küsimuses probleeme miniaga, kes töötab kohalikus Kataloonia politseis Mossos d’ Esquadra ja ta on solvunud, et ma ei toeta Kataloonia iseseisvumist,» lisas mees.

Martinezi sõnul ei saa Kataloonia iseseisvushääletust pidada seaduslikuks, kuna ei kontrollitud isikut tõendavaid dokumente.

Nii mõnigi Kataloonias elav inimene arvab, et poliitikud üritavad Kataloonia probleemi taha peita enda korruptsiooni, valesid ja möödalaskmisi.

«Kataloonia on seni olnud Hispaania üks jõukamaid piirkondi, kuid olukord on muutunud kriitiliseks. Hispaania keskvõim võib anda hoobi, mille tõttu hakkame vaesuma ja kaovad töökohad,» arvavad osad Barcelona elanikud.