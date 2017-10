Video: endine jalgpallur valmistab konjakit

Juba lapsena koos vanematega Prantsusmaale migreerunud Tebily mängis Prantsusmaa Châteauroux’ s, Šoti Celticus, Inglise Birmingham Citys ja Kanada Toronto jalgpalliklubs, kuid ka oma sünnimaa Elevandiluuranniku jalgpallikoondises, edastab cnn.com.

Tebily ostis Lääne-Prantsusmaal viinamarjakasvatusmõisa, kus ta asus konjakit valmistama, kuid viinamarjakasvatamisega oli ta juba varem kokku puutunud. Teismelisena töötas ta koolivaheaegadel viinamarjakasvandustest ning õppis seal palju nii taimekasvatuse kui alkohoolsete jookide valmistamise kohta.

Tebily sõlmis oma esimese professionaalse jalgpalluri lepingu 18-aastasena ja siis teenitud raha paigutas ta viinamarjakasvanduse alla. Kuna jalgpallurina ei saanud ta ise sellega tegeleda, siis hoolitses kasvanduse eest ta perekond.

Pärast jalgpallurikarjääri lõppu 2008 teadis Tebily kohe, mida tegema hakkab, sest Prantsumaal ootasid teda viinamarjad.

Olivier Tebily / Kuvatõmmis/Youtube

«Langetasin pärast jalavigastust otsuse oma jalgpallurikarjäär lõpetada ja ametit vahetada, olla viinamarjakasvataja ja konjakivalmistaja,» sõnas eksjalgpallur.

Tebily sõnul on maailmas veinivalmistajaid piisavalt ja ta valis konjaki, kuna see on veinist eksklusiivsem jook.

Ta selgitas, et õiget konjakit saab vaid Prantsusmaa Cognaci piirkonnas kasvatavatest valgetest viinamarjadest. Tuntud konjakid on Hennessy ja Courvoisier.

Tebily sõnul oli tal sellesse ärisse üsna raske sisenda ja nii mõnigi tuntud konjakivalmistaja vaatas talle viltu.

«Šokeerisin oma julge pealehakkamisega neid, kes on viinamarju kasvatanud ja alkohoolseid jooke valmistanud juba mitu põlvkonda. Tavaliselt läheb selline tootmine isalt pojale, mina olin sissetungija,» selgitas endine jalgpallur.

Tebily sai viinamarjakasvatamise maad juurde naabrilt, kes jäi pensionile ja müüs oma kasvanduse temale.

«Teda ei härinud, et olen Aafrika päritolu sisserännanu. Ta tahtis teistele viinamarjakasvatajatele näidata, et nad on vanades arusamaades ja traditsioonides liiga kinni,» selgitas Tebily.

Nüüd toodab Tebily aastas 11 000 pudelit konjakit. Osa müüb ta suurtootjatele, osa aga enda sildi Source deux vie (Elu allikas) all.

Tegemist on nelja vanuse ja kvaliteediga konjakiga, mille hind ulatub 37 dollarist kuni 305 dollarini.

Kõige odavam konjak on laagerdunud kuni 2,5 aastat, kuid tal on ka selliseid, mida ta tahab laagerdada 25 aastat.

Tebily loodab, et on oma karjäärimuutmisega eeskujuks teistele jalgpalluritele, kes kaaluvad, mida pärast jalgpallurikarjääri teha.

«Ma nautisin aastaid jalgpalli mängimist, kuid siis tegin karjääripöörde, mida ma ei ole kahetsenud. Märkasin, et olen võimeline tegelema millegi täiesti uuega ja see pakub sama suurt rahuldust kui jalgpall,» sõnas Tebily.

Konjak on Prantsusmaal Cognac’i piirkonnas viinamarjaveini destilleerimisel saadud alkohoolne jook, mida laagerdatakse tammepuidust vaatides.

Konjaki kvaliteedi tähised on järgmised:

V.S - Very Special või ✯✯✯ (laagerdamise miinimum 2,5 aastat)

V.O - Very Old (4,5 - 6,5 aastat)

V.S.O.P Very Superior Old Pale või Réserve

XO - Extra Old või Napoléon (miinimum 6,5 aastat)

Hors d'âge (beyond age) - klassifikatsiooni järgi võrdne XO-ga, tootjad kasutavad parema kvaliteedi märkimiseks.