Mitte ainult naisi ei ahistatud, Hollywoodi meesnäitlejate teatel ahistati ka neid

Nüüd teatas seriaali «Dawson Creek» näitleja, 40-aastane James Van Der Beek, et oma karjääri alguses langes ka tema seksuaalse ahistamise ohvriks, edastab msn.com.

James Van Der Beek / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Van Der Beek kirjutas Twitteris, et teda ahistasid vanemad mehed, kellel oli homoseksuaalseid kalduvusi.

«Minu keha, eriti aga suguelundid pakkusid huvi vanemaealistele härradele, kes olid filmi- ja teletööstuses tähtsal positsioonil. Samuti ahistati mind verbaalselt. Noore ja algajana ei hakanud ma kellegi peale näpuga näitama, sest kartsin oma maine pärast,» teatas näitleja.

James Van Der Beek / JPA/AFF/PA Images/Scanpix

Ta lisas, et saab aru näitlejannadest, kes ei julgenud neid ära kasutanud stuudiobosside ahistamist avalikustada.

«Kõik, kes kritiseerivad ahistamistest vaikinud näitlejannasid, peaks vaatama asja natuke teisest küljest, nad kartsid nii oma maine kui karjääri pärast. Ka selle pärast, et neid võidakse valetamises süüdistada. Öeldakse, et poisid jäävad poisteks, kuid ikkagi ei tohi ahistamise suhtes ükskõikseks jääda. Filmi- ja teletööstuses on omad tabud, kuid kui on õige aeg, siis «lööb kaane pealt». Tundub, et Weinsteini juhtum on selline. Toetan kõiki, kes julgevad ahistamise avalikkuse ette tuua,» jätkas Van Der Beek.

Lisaks Van Der Beekile teatas 49-aastane näitkeja Terry Crews, et ka teda on stuudiojuhtide poolt seksuaalselt ahistatud.

Terry Crews / ADMEDIA/SIPA/ADMEDIA/SIPA/Scanpix

Crewsi teatel on ta jälginud Weinsteini skandaali ja tema sõnul on ta kogenud samasuguseid juhtumeid, üks oli üsna hiljuti, 2016. aastal.

«Üks tuntud filmiboss üritas Hollywoodi sündmusel minu privaatkehaosa haarata ja mu naine nägi seda pealt. Olime mõlemad tema sellisest käitumisest häiritud, kuid ta lihtsalt irvitas meile. Tahtsin talle kallale minna ja teda vastavasse kohta lüüa, kuid hingasin siis sisse-välja ja loobusin sellest,» teatas Crews.

Terry Crews / Admedia, Inc/F. Sadou/AdMedia/Sipa USA/Scanpix

Weinsteini süüdistavad seksuaalses ahistamises näiteks Angelina Jolie, Cara Delevigne, Lea Seydoux, Gwyneth Paltrow ja teised. Tuntud produtsent eitab, et ta oleks kedagi vägistanud või ahistanud, vaid naised olid temaga omast vabast tahtest.