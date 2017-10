Luisa Värk enne pulmi: avaldan lootust, et suhe mingeid hulle üllatusi enam ei paku

Taavi Rõivas ja Luisa Värk / Marianne Loorents/SL Õhtuleht

Lauljanna Luisa Rõivase (neiupõlvenimega Värk) romaan reformierakondlase Taavi Rõivasega sai alguse ligi 10 aastat tagasi.

«Me tutvusime Leigo Järvemuusikal aastal 2007. Tegemist oli väga hea muusika saatel kokku kogunenud toredate seltskondade põimumisega,» on Luisa meenutanud aastaid tagasi antud intervjuus ajakirjale Kroonika. Selle kohta, millega säravat poliitikukarjääri alustanud Taavi Tõivas 20-aastase Luisa ära võlus, on ambitsioonikas laulja välja toonud hea huumorisoone.

Rõivased abiellusid tänavu 19. augustil suursuguse pulmapeoga. Laulatus toimus Tallinna Toomkirikus.

Taavi Rõivas ja Luisa Värk abiellusid / Madis Sinivee

2014. aasta aprillis «Reporterile» antud intervjuus tunnistas Taavi, et ühel hetkel tuleb pulmad ära teha. «Ma pigem ise austan abielu ja see, et me Luisaga abielus ei ole, on piinlik lugu küll jah,» nentis Rõivas toona.

Tänavu kevadel teatasid Luisa ja Taavi Rõivas augustis toimuvast pulmapeost.

Peaminister Taavi Rõivas./ Liis Treimann

Värskele abielumehele on aga tehtud nüüd karm ahistamissüüdistus. Eesti Päevalehe andmeil läks Malaisia visiidil olnud äridelegatsioon pärast ametlikke üritusi (sh Taavi Rõivas) baari lõõgastuma, kaasa kutsuti ka Malaisias töötavaid eestlasi ja teisi, kellega visiidil tutvuti, peamiselt naisi. Vähemalt üks eestlasest naine sattus ka agressiivse seksuaalse ahistamise ohvriks, veel kaks naist kogesid peol soovimatuid lähenemiskatseid.

Luisa on varem öelnud, et väärtustab abielu traditsiooni, aga ta ei näinud mingit põhjust pulmadega kiirustada. «Enne võiks üksteist tunda ja me oleme siin üksteist kombanud pikalt,» sõnas Luisa ja avaldas lootust, et nende suhe mingeid hulle üllatusi enam ei paku.