Video: Valge Lesena tuntud džihadist võis hukkuda Süürias USA droonirünnakus

USA droonirünnak leidis aset juba juunis ja CIA teatas siis Briti luurele, et tõenäoliselt hukkus rünnakus ka Ühendkungiriigis tagaotsitud naine, kes tegeles äärmusrühmitusele Islamiriik uute liikmete värbamisega, edastab news.com.au.

Sally Jones / Thomas Temple SWNS.com/Scanpix

Droonirünnak leidis aset ajal, mil Jones üritas põgeneda Islamiriigi «pealinnast» Raqqast ja väidetavalt oli temaga kaasas ta poeg.

Raqqa varemed / Rodi Said/Reuters/Scanpix

Kentist Chathamist pärit, kuid Londonis Greenwichis elanud Jones oli varem punkmuusik, kuid astus 2013 islamiusku ja suundus Süüriasse islamistist kallima, Brightonist pärit Junaid Hussaini juurde. Jones oli varem abielus Darren Dixoniga ja neile sündis 2004. aasta detsembris poeg Joe.

Sally Jones koos endise partneri Darren Dixoni ja poja Joega / Thomas Temple SWNS.com/Scanpix

Hussain hukkus 2015. aastal USA rünnakus ja pärast seda hakati Jonesi kutsuma Valgeks Leseks.

Jones tegeles Islamiriigile uute liikmete värbamisega, ta kasutas aktiivselt sotsiaalmeediat, et lääneriikidest liikmeid saada. Ta jagas enda elust džihadistina pilte, poseerides koos relvade ja tapetutega. Briti meedia teatel kutsus inglanna moslemitest kaasmaalasi üles panema Ühendkuningriigis toime pommirünnakuid ja jagas nõuandeid, kuidas kodus pomme valmistada.

Briti meedia teatel tahtis Jones kodumaale Ühendkuningriiki tagasi minna, kuid Islamiriik takistas seda, kasutades teda inimklibina.

Jonesi hukkumist peetakse üsna kindlaks, kuid täit kindlust siiski ei ole, kuna USA ega Suurbritannia ei pääse seda kontrollima.

USA ja Briti luure teatel on ka varem Islamiriigi võitlejaid surmuks kuulutatud, kuid hiljem on ilmnenud, et nad on elus.

Jonesi vanemate arvates oli nende tütar teinud oma pojale islamistlikku ajupesu, mis jätkus Süürias. Nad leidsid internetist video, millel on nende lapselaps, kes seisab põlvitava vangi taga ja hoiab relva ta kuklal.

Sugulased pingutasid, et poissi koju tagasi tuua, kuid ema ei andnud teda käest.

«Ta oli enne Süüriasse minemist suur loomaarmastaja ja ta ei oleks isegi sipelgale liiga teinud. Näha teda relvaga oli meile suur šokk. See laps oli ajupestud,» teatasid sugulased.

Briti võimude teatel on Jones tõenäoliselt kuues Briti kodakondsusega isik, kes Süürias elu kaotas.

Briti luure teatel on Süüriasse sõdima läinud umbes 850 Ühendkuningriigi kodanikku, kellest üle 200 on kodumaale tagasi saabunud, kujutades endast põhimõtteliselt ohtu. Terrorirünnakute ennetamiseks hoitakse neil isikutel silm peal.