Ahistamisskandaalid Eestis: kõmulisimad lood, mis on avalikkuseni jõudnud

Jaak Madison

2015. aastal tuli avalikuks uudis, et Jaak Madison ahistas Tallinki töötajat.

Tallink lõpetas sisejuurdluse, millega leiti kinnitust Jaak Madisoni kohta esitatud kahtlustustele Tallinki naistöötajate väidetavas ahistamises.

Väidetavalt tegi Madison Tallinki laeval töötades naistöötajate kajutitele lisauksekaarte ning tungis loata nende kajutitesse ja ahistas naiskolleege.

Urmas Eero Liiv

2016. aasta TV3 juubelipeo glamuurse järelkajastuse sekka sattus ka tõik, kus «Eesti otsib superstaari» 5. hooaja võitja Rasmus Rändvee kirjutas pika kirja Facebooki, kuidas TV3 programmijuht Urmas Eero Liiv tema kaunist kaasat ahistanud oli.

«Möödudes käsikäes oma elukaaslasega eesti austatud filmirežissöörist, otsustas Urmas Eero Liiv, et parim viis kuidas käituda, on haarata kahe käega jõuliselt kinni minu elukaaslasest ning suudelda teda vägisi, kui ta proovis Urmase haardest vabaneda. Tegemist ei olnud sõbraliku musi, põsemusi, nalja või millegi taolisega — tegemist oli pea kolmkümmend aastat noorema naise vägivaldse ahistamisega,» kirjutas Rändvee toona.

Urmas Eero Liiv edastas Rändveele omapoolsed vabandused ja põhjendused. Filmimees süüdistab juhtumis alkoholi ning mingeid tagamõtteid tema teol ei olnud.

Ahistamisskandaal Tartu Ülikoolis

Tänane Eesti Päevaleht tõi avalikkuse ette skandaali Tartu Ülikoolis, kus doktorandi väitel juhendaja teda aastaid ahistas. Tartu Ülikool keeldus uurimast doktorandi seksuaalse ahistamise kaebust.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristiina Laasi sõnul selgus kogutud tõendeid uurides, et vanemteaduri ja doktorandi vaheline suhtlus ei olnud soovimatu. Osapoolte vahel oli pikaajaline vabatahtlik suhe, mille käigus ka doktorant ise algatas kokkusaamisi ning intiimset suhtlust juhendajaga.

Kohtueelse uurimise käigus leidis kinnituse fakt, et doktorandi teadusalane käekäik ei olnud tingitud vanemteaduri isiklikust suhtumisest doktoranti.

Priit Toobal

Postimees kirjutas, et riigikogust tagasiastunud ja Keskerakonnast lahkunud Priit Toobal võttis eravestluses ühendust talle kooli võrkpallivõistlusel silma jäänud poistega, et nende keha kiita ja sauna kutsuda.

Toobal kinnitas Postimehele, et tema ei ole internetis noori poisse ahvatelnud, kuigi ajakirjanike kasutuses on väljavõte tema vestlusest noorukiga.

«Ta oli teadlik, et need inimesed peaksid olema alaealised ja need inimesed ise arvasid, et Priit Toobal teeb nendega juttu spordist, mis tegelikult üldse nii ei olnud,» märkis loo avaldanud ajakirjanik Kund. «Nii et tegemist on olukorraga, kus vestlust või seda viisi, kuidas Priit Toobal oma tutvusi või ka oma mõjukust ära kasutas, võib pidada ebasündsaks.»