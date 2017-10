Kas Taavi Rõivasele ahistamissüüdistuse esitanud naine provotseerib tähelepanu?

Oluline on siiski täpsustada, et Malaisiasse ei läinud kogu delegatsioon ja seal veedeti ainult 21. septembri õhtu. Eesti Päevalehe andmeil läks pärast ametlikke üritusi osa delegatsiooni liikmeid (sh Taavi Rõivas) baari lõõgastuma, kaasa kutsuti ka Malaisias töötavaid eestlasi ja teisi, kellega visiidil tutvuti, peamiselt naisi. Vähemalt üks eestlasest naine sattus ka agressiivse seksuaalse ahistamise ohvriks, veel kaks naist kogesid peol soovimatuid lähenemiskatseid, vahendab Menu.

Elu24 toimetusele andis delegaadiks olnud isik (nimi toimetusele teada) kommentaari, et tegemist on lihtsalt sopa loopimisega. Kas süüdistuse esitanud naine provotseerib vaid tähelepanu, jääb praegu ebaselgeks.