Video: Ben Affleck vabandas, et haaras aastaid tagasi Hilarie Burtonit rinnast

Hilarie Burtoni fännid teatasid Twitteris, et Affleck on ka ahistaja, kuna ta haaras 2003. aastal MTV saates Total Request Live noore saatejuhi, siis 21-aastase Burtoni vasakust rinnast, edastab timemagazine.com.

Hilarie Burton / Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Affleck vabandas eile Burtoni ees: «Ma käitusin Burtoniga valesti ja ma vabandan kogu südamest».

Juhtumist levib sotsiaalmeedias video ning sellel on näha naljatavat Afflecki keerlemas Burtoni ümber.

Burton teatas Twitteris, et 2003. aastal ei reageerinud ta kohe juhtumile, sest ta oli algaja saatejuht ja Affleck siis juba kuulus staar. Siiski teatas ta sellest temaga tehtud intervjuus.

Affleck kirjutas Twitteris varem, et ta on vihane ja pettunud, et Harvey Weinstein, kellega ta koostööd tegi, kasutas aastakümneid naisi seksuaalselt ära.

Harvey Weinstein / JEAN BAPTISTE LACROIX/AFP/Scanpix

Arizona tuntud võõrutuskeskusse seksisõltuvuse ravile länud Weinstein on seni eitanud, et ta naisi vägistas ja seksuaalselt ära kasutas. Kõik seksiga seotud toimus osapoolte kokkuleppel ja seega ei saa tegemist olla ärakasutamisega.

«Olen oma kolleege alati hinnanud ja austanud ning ma vabandan, kui ma tõesti kedagi solvasin või haiget tegin,» teatas Weinstein pärast skandaali puhkemist.

Burton oli MTV populaarse muusikevideote saate juht, ta sai elu võimaluse saada näitlejaks, kui ta valiti seriaali «One Hill Tree».