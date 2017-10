Salapärase kleidikuninganna Kristina Viirpalu 5 põletavamat saladust

Kuldnõela võitis Kristina Viirpalu / Elu24.ee

Kristina Viirpalu on disainer, kes üks vähestest Eesti moeloojatest on esitlenud oma loomingut moemaailma tippsündmustel - New Yorgi ja Pariisi moenädalatel.

Kristina Viirpalu / TV3

Viirpalu pidi 2013. aasta suvel matma abikaasa ja laste isa Raimo Raudvee. Mees oli Haapsalust pärit tuntud ärimees, kellel arvestatav kinnisvaraportfell. Surma põhjus on siiani selgusetu - mees leiti Stockholmi sadamakailt 2013 aasta 3. augustil, kui oli Kristina ja nende kahe ühise pojaga puhkusreisil Rootsis.



Kristina Viirpalu / TV3

2014. aastal pani Moelooja müüki Tallinna vanalinnas perele kuulunud luksuskorteri, mis asus 13. sajandil ehitatud hoones. Väärikale majale omistati 2008. aastal parima renoveeritud Tallinna vanalinna maja tiitel. Valgusküllase 168,8-ruutmeetrise korteri eest küsis maakler kopsakad 595 000 eurot.

Kristina Viirpalu kollektsiooni kuuluvad rõivad. / AFP/Scanpix

Unistuste pulmakleidid. Kristina Viirpalu / Disainerid

Selle aasta kevadel Pariisi moenädalale lennanud Kristina Viirpalu pidi lahendama kadunud kohvri mõistatusega, milles olid moelooja eksklusiivsed kleidid koguväärtuses ligi 100 000 eurot. Õnneks andis lennufirma endast kõik, et õhku haihtunud kleidi leida. Parem hilja kui mitte kunagi - kolm nädalat pärast Pariisi moenädalat jõudis kohver tagasi Viirpalu kätesse.

Ööklubi Chocolate suurejooneline avamine.Kristina Viirpalu uus elukaaslane on ärimees Even Tudeberg / Tiit Mõtus

2013. aasta oli moelooja elus emotsionaalne - augustis lesestunud naine leidis lohutust ärimees Even Tudebergiga, keda nähti koos esmakordselt novembrikuus toimunud Kanal 2 peol. Kui neli aastat tagasi ei soovinud kumbki vbalgustada romantiliste suhete võimalikkusest, siis nüüd on paar kindlalt koos ja liit kõikumatu. Even Tudeberg.

2013 aasta lõpus viimasest päevast sidusid Viirpalu ja Tudeberg end ka äriliselt – Raimo Raudvee asemel astus firma Versio Kinnisvara OÜ omanike ringi Tudeberg. Täna on ettevõttel neli osanikku – Kristina ja Raimo pojad, kumbki osamaksega 25 500 eurot, sama suure osamaksega Kristina ise ja Robalm OÜ, mis kuulub Tudebergile.