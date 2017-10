Seksisõltuvuse ravile läinud Harvey Weinsteini ootab ees kriminaaluurimine

USA meedia teatel suundus Weinstein pärast skandaali puhkemist möödunud nädalal esialgu Euroopasse, kuid nüüd on Arizonas asuvas sõltuvusravi keskuses, edastab The Telegraph.

Harvey Weinstein / Anthony Devlin/PA Wire/PA Images/Scanpix

65-aastane Harvey Weinstein kaotas töö, kuna ta oma firma The Weinstein Company vallandas ta. Lisaks teatas mehe abikaasa, moekunstnik Georgina Chapman, et ta tunneb oma mehe ohvritele kaasa ja ta lahkub abikaasa juurest.

USA justiitsministeerium andis Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) käsu uurida Weinsteini vastu esitatud süüdistusi ja takistada tal USAst lahkuda. Tuntud filmimogulit ootab tõenäoliselt süüdistus naiste seksuaalses ärakasutamises ja teda ootab ees kriminaaluurimine.

«Me ei saa seda juhtumit ega selle uurimist kommenteerida,» teatasid nii FBI kui New Yorgi politsei.

The New York Posti teatel üritavad uurijad saada selgust, kui palju naisi võis Oscari võitjast produtsendi Weinsteini ohvriks langeda.

«Ta on tõeline alfaisane, kes kasutas oma võimupositsiooni ja kellel oli kujunenud oma kindel võrgutamise strateegia,» teatas anonüümne politseiallikas meediale.

Weinstein on seni eitanud, et ta oleks näitlejannasid vägistanud ja seksuaalselt ahistanud. Kuulsa mehe sõnul olid temaga seksinud ja koos olnud naised nõus kõigega, mida ta tegi. Seks toimus osapoolte kokkuleppel.

Weinsteini esindaja teatel on produtsent nüüd Arizonas, kus asuvas ravikeskuses saab ta oma vaimu ja keha turgutada, ka seksisõltuvust ravida.

Oletatakse, et ta suundus The Meadows nime kandvasse rehabilitatsioonikeskusse, kus on enne teda mitmed meelelahtus-, spordi- ja poliitikakuulsused end ravimas käinud.

Weinsteini süüdistavate naisstaaride seas on Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd ning eile liitusid veel Cara Delevigne, Heather Graham ja Lea Seydoux.

Angelina Jolie (vasakul) ja Gwyneth Paltrow / Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images/Scanpix

Cara Delevigne / Jonathan Short/AP/Scanpix

Heather Graham / Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures/Scanpix

Seydoux, kes mängis Bondi filmis «Spectre» teatas, et Weinsteini jaoks oli ta ainult «tükk liha», mida sai seksuaalsel eesmärgil kasutada.

Lea Seydoux / Yann Bohac/SIPA/Yann Bohac/SIPA/Scanpix

«Olime võtetel ja vaheajal sattusime istuma diivanile kõrvuti. Ta üritas mulle peale hüpata, mind käperdada ja suudelda. Ma tegin kõik, et ennast kaitsta. Ta on suur ja paks, mul oli tegemist, et ma tema all ära ei lämbuks. Ta jättis siiski mu rahule ja lahkus. Ma ei karda temasuguseid mehi, nad on nii läbinähtavad,» meenutas prantslanna.