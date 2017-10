Pere unustas kolmeaastase poisi maisilabürinti

Pere ei märganud lahkudes Crazy Corn Maze’ist, et nendega ei ole kaasas kolmeaastast poega, kes jäi tundideks üksinda labürindist väljapääsu otsima, edastab Washington Post.

Maisilabürint, mis kujutab jäähokimängijat / SHAUN BEST/REUTERS/Scanpix

Poisi leidis lõpuks maisipõllu omanik, 42-aastane Kendall Schmidt, kelle teatel oli väikelaps hirmunud ja ta nuttis. Mehe teatel võttis ta lapse kaasa ja üritas teda rahustada.

Schmidti sõnul ei saanud tema, ta farmi töötajad ega politsei poisi peret otsida, kuna laps ei öelnud neile oma nime.

«Poiss oskas öelda, mis on ta venna eesnimi ja ta kassi nimi, kuid enda nime ta ei mäletanud,» sõnas Schmidt.

Politsei andis poisi üle Utah lastekaitsetöötajatele. Pere märkas lapse kadumist ligi üks päev hiljem ja nad helistasid politseisse.

Schmidti sõnul teeb ta oma põllule juba aastaid labürinti, see pakub paljudele huvi ning neil on varasemast kogemusi, et nii lapsed kui täiskasvanud võivad labürindis ära eksida ja pereliikmed silmist kaotada.

Maisipõllu omaniku sõnul andis ta lapse pärast leidmist üle politsenikule, kes pani poisi oma autosse ning andis talle mängukaru ja lasteraamatu. Nad ootasid 30 minutit, et äkki ilmuvad maisilabürindist ta vanemad, kuid neid ei tulnud.

«Sai üsna kiiresti selgeks, et vanemaid maislabürindis ei ole ja nad on lapse maha unustanud,» teatas farmer.

West Jordani maakonna politsei esindaja Joe Monsoni teatel said nad leitud lapse emalt kõne teisipäeval, milles naine teatas, et unustas oma poja maisilabürinti.

Maisilabürint / David Lassman/Scanpix

Ema selgitas korrakaitsjale, et nad külastasid esmaspäeval mitme perega labürinti ja millegipärast ei pannud tähele, et üks lastest jäi sinna maha.

Politsei teatel uurivad nad, kuidas poiss vanematest lahku läks ning miks vanemad ja teised täiskasvanud kohe ta kadumist ei märganud.

Poiss jääb uurimise ajaks lastekaitsjate hoole alla.