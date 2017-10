Sofi Oksanen Melania Trumpile: lõpeta vaikimine, ole eeskujuks

47-aastane Melania Trump, sünninimega Melania Knavs, on pärit Sloveeniast Novo Mestost, kuid temast sai rahvusvahelise kuulsusega modell, kes jäi lõpuks silma USA ärimehele Donald Trumpile.

Donald ja Melania Trump / Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Oksaneni sõnul langes Ida-Euroopast pärit Melaniale sülle elu võimalus, kui temast sai USA esileedi, kuid ta on seni oma käitumises säilitanud idaeurooplastele omase negatiivselt tagasihoidliku käitumismaneeri.

Melania Trump / Sipa USA/Olivier Douliery/Sipa USA/Scanpix

Oksanen Trumpile: «Sa ei ole modell, moeikoon, sa ei ole iidol, sest su näoilmed räägivad vaoshoitusest, ka kurbusest. Need viitavad passiivsele ohvrile, Ida-Euroopast pärit naisele, kes ei ole julgenud veel õitsele puhkeda. USA esileedi ei saa olla liiga tagasihoidlik ja negatiivne».

Sofi Oksanen / RALPH ORLOWSKI/REUTERS/Scanpix

Oksanen jätkas, et Ida-Euroopa naistest on kujunenud USAs ja mujal maailmas stereotüüp, et need naised ei julge enda eest seista ega ka nendega juhtunut paljastada, kui nad näiteks on sattunud prostituutideks.

«Lääne meedia edastab Ida-Euroopast pärit naistest jätkuvalt sama pilti, et nad on allaheitlikud, olles nagu nukud, keda saab ühets kohast teise tõsta. USA president Donald Trump suhtub naistesse kui objektidesse, Melania Trump on seni oma mehe arusaamasid kinnistanud,» teatas soomlanna.

Oksanen loodab, et Melania Trump hakkab lõpuks käituma õige USA esileedina, mitte ei ürita idaeurooplannana oma mehe varjus edasi olla ja tähsates küsimustes vaikida.

Donald ja Melania Trump / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Soome kirjanik soovitas Melania Trumpi uurida, mida ja kuidas on teinud varasemad USA esileedid ning võtta neist eeskuju.

«Ole oma käitumise ja sõnavõttudega eeskujuks, lõpeta vaikimine ning sind võetakse lõpuks kogu maailmas omaks. Sa suudad seda teha ja mõjutada nii USAs kui mujal, kui astud õigeid samme. Sinust võib paregusel keerulisel ajal saada kangelane ja eeskuju,» teatas Oksanen.