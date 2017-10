See on maailma lühim IQ-test: kas oskad vastata neile kolmele küsimusele?

Professionaalsed ja isetehtud IQ-testid on väga populaarsed, sest need pakuvad võimaluse võrrelda oma intelligentsust teiste inimestega ning näha, kas oled keskmisest targem või mitte.

Järgnevat kognitiivset mõtlemiskatset on nimetatud maailma lühimaks IQ testiks, kuna see koosneb vaid kolmest küsimusest. Need aitavad hinnata sinu võimet tuvastada seda, et lihtsana näiv probleem võib olla tegelikult hoopis keerulisem. Mida kiiremini küsimused ära lahendad, seda intelligentsem oled.

Kolm küsimust on järgmised:

1. Kurikas ja pall maksavad kokku 1,10 eurot. Kurikas maksab 1 euro võrra rohkem kui pall. Kui palju paksab pall?

2. Kui viiel masinal kulub viie vidina tegemiseks viis minutit, siis kui kaua kulub 100 masinal 100 vidina tegemiseks?

3. Järves on lapp vesiroose. Iga päev suureneb selle pindala kaks korda. Kui vesiroosidel kulub terve järve katmiseks 48 päeva, siis kui kaua kulub neil poole järve katmiseks?

Siin on vastused, mida sagedasti pakutakse:

1. 10 senti.

2. 100 minutit.

3. 24 päeva.

Need vastused on valed.

Kui oled valmis, keri artiklit allapoole, et näha õigeid vastuseid.

1. Pall maksab 5 senti.

Kui pall maksab X summa ja kurikas maksab 1 euro rohkem, on valem järgmine:

X+1

Seega

Kurikas+pall=X + (X+1) =1,1

Seega

2X+1=1,1; ja 2X=0,1

X= 0,05

2. Saja vidina tegemiseks kuluks viis minutit.

Viis masinat suudavad teha viis vidinat viie minutiga, seega teeb ka üks masin ühe vidina viie minutiga. Seega, kui sada masinat teevad igaüks ühte vidinat, saavad need kõik valmis viie minutiga.

3. Poole järve katmiseks kuluks 47 päeva.

Kui lapp suureneb iga päev kaks korda, toimuks poole võrra vähenemine tagurpidi. Seega, järv on pooleldi kaetud 47. päeval.

Uuringus, milles osales ligi 3500 inimest, vastas 33 protsenti kõik kolm küsimust valesti ning 83 protsenti vastasid valesti vähemalt ühe. Loomulikult on testil omad puudused - lühidus ja verbaalse ning mitteverbaalse põhjenduste variatsioonide puudumine -, kuid ainult 48 protsenti uuringus osalenud Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi tudengitest vastas kõigile kolmele küsimusele õigesti.