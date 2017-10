Cara Delevingne'i õõvastav kirjeldus: Harvey Weinstein üritas mind vägisi suudelda

Weinsteini on seksuaalses ahistamises süüdistanud mitmed naised, sealhulgas tippnäitlejad Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow.

Delevingne kirjeldas Instagramis, kuidas Weinstein talle näitlejakarjääri alguses helistas ja imelikke küsimusi küsis.

«See oli väga veider ja ebamugav telefonikõne. Ma ei vastanud ühelegi tema küsimisele ja kiirustasin kõnet lõpetama, kuid enne seda jõudis ta mulle öelda, et kui olen gei või otsustan avalikkuse ees naisega olla, ei saa ma iial ühtegi heteronaise rolli ja ma ei löö iial Hollywoodis läbi,» meenutas Delevingne.

«Paar aastat hiljem oli mul hotelli fuajees tema ja ühe režissööriga kokkusaamine tulevase filmi asjus. Režissöör lahkus kohtumiselt ja Harvey palus mul jääda ning temaga vestelda. Kohe, kui me üksi jäime, hakkas ta suurustama, kui paljude näitlejannadega ta maganud on ja kuidas ta nende karjääridele kaasa aidanud on. Ta rääkis ka teistest kohatutest seksuaalsetest asjadest. Siis kutsus ta mind oma tuppa. Keeldusin kiirelt ja küsisin tema assistendilt, kas mu auto on kohal. Ta ütles, et ei ole, ja ma pean natuke ootama. Ta soovitas mul Harvey tuppa minna. Sel hetkel tundsin end jõuetuna ja hirmununa, kuid ma ei tahtnud seda välja näidata. Lootsin, et eksin selle olukorra suhtes,» kirjeldas Delevingne.

Cara ütles, et kui ta kohale jõudis, tundis ta kergendust, et toas oli ka teine naisterahvas.

«Ta palus meil suudelda ja see naine oli valmis seda tegema. Ma tõusin kiiresti püsti ja küsisin, kas ta teab, et ma oskan laulda. Hakkasin laulma... Arvasin, et see teeb olukorda paremaks; professionaalsemaks, rohkem nagu prooviesinemiseks. Ma olin väga närvis. Pärast laulmist ütlesin uuesti, et pean lahkuma. Harvey saatis mind ukseni, seisis mulle ette ja üritas mind huultele suudelda. Ma ei lasknud tal seda teha ja suutsin põgeneda,» seletas Delevingne.