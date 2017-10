Ligipääs Rummu karjäärijärvele on küll kõige ohtlikumas kohas tõkestatud, aga sellegipoolest köidab see ikka suplejaid, kalastajaid ja sukeldujaid. On ka põhjust, sest uppunud vanglatööstuskompleks karjääri põhjas ja imeliselt selge vesi pakuvad parimat võimalust veealuse maailma avastamiseks. Ka «Reporter» sukeldus Rummu karjääri.