Uskumatu! Lindsay Lohan kaitses väidetavat naisteahistajat Harvey Weinsteini

Lindsay postitas Instagrami video, mis on nüüdseks kustutatud ja milles ta võttis sõna mehe kaitseks, kellega ta on varem koostööd teinud.

«Tere, siin Lindsay Lohan, ma olen Dubais. Ma olen kodus,» ütles Lindsay videos. «Ma tunnen praegu Harvey Weinsteinile väga kaasa. Ma ei pea toimuvat õigeks.»

«Minu arvates peaks Georgina oma mehe seljataga seisma. Harvey pole mulle kunagi midagi halba teinud. Oleme koos teinud mitu filmi. Ma arvan, et inimesed võiksid selle lõpetada. Ma pean seda valeks,» seletas Lindsay.

Please go easy on Lindsay Lohan. Being a child actor turned sex symbol twists the brain in ways you can’t comprehend.