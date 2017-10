Mõistlik või mitte? Mila ja Ashtoni lapsed jäävad jõulukinkidest ilma

Staarpaar on sel aastal oma kodus täielikult keelustanud jõulukingid, kuna nad peavad oma kolmeaastast tütart Wyattit ja aastast poega Dmitrit selleks liiga nooreks, vahendab EW.

«Me ei tee sel aastal jõulukingitusi. Otsustasime sel aastal nii toimida, sest alla aastastel lastel on neist niikuinii ükskõik. Eelmisel aastal me tähistasime jõule, Wyatt oli kaheaastane ja see oli liig,» seletas Kunis.

Suurimaks probleemiks olid vanavanemad, kes teatavasti armastavad lapselapsi hellitada.

«Meie ei kinkinud lastele midagi, kuid vanavanemad küll. Ütlesime vanavanematele, et kui nad ilmtingimata tahavad midagi kinkida, siis valigu välja ainult üks kingitus. Muus osas eelistaksime annetusi, näiteks lastehaiglale või loomade varjupaigale,» lisas näitlejanna.