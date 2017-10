Video: Malawis tapetakse «vampiire», humanitaartöötajad lahkusid

Rahvahulk on seni lintšinud ja tapnud vähemalt kuus inimest, kelle seas oli ka kaks humanitaartöötajat, edastab Reuters.

Vihane rahvamass «vampiiri» lintšimas / Stringer/Reuters/Scanpix

Malawi on maailma üks vaesemaid riike, mille elanike haridustase madal. Selle tõttu on seal vanad tavad ja kombed tugevalt säilinud, kaasa arvatud usk vampiiridesse ja nõidadesse.

Malawi naised ootamas humanitaarabi / STEFAN HEUNIS/AFP/SCANPIX

Eelmine suurem nõia- ja vampiiripaanika lahvatas Malawis 2002. aastal ja siis ründas hullunud rahvamass rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, keda peeti kuratlike jõudude ja saatanaga mestis olevaks.

Rahvamassi rünnakus hukkunu / Stringer/Reuters/Scanpix

«Malawi lõunaosa piirkondades Phalombes ja Mulanjes on nõidade ja vampiiride kartus suur. Ebausu tõttu arvatakse, et seal elavad vampiirid, kes on valmis inimesi verest tühjaks imema. Humanitaartöötajate meditsiiniabi seostatakse nõidusega ja inimesed ei luba end ravida,» teatas ÜRO töötajate julgeoleku osakond.

ÜRO humanitaartöötajate eest vastutava koordinaatori Florence Rolle teatel toodi Malawist enamik töötajaid ära, kuid kohapeal on veel mõned töötajad, kes tegelevad hädavajaliku abi andmisega.

Rolle teatel jätkavad nad Malawis olukorra jälgimist ja töötajad saadetakse tagasi niipea, kui see võimalik on.

«Teedel on teetõkkeid, kohalikud otsivad läbi sõidukeid, et leida «vampiire», sellised inimesed lintšitakse ja tapetakse. Tegemist on ebausust tingitud massihüsteeriga, oma elu pärast kartvad inimesed otsivad süüdlasi,» nentis ÜRO esindaja.

Malawi president Peter Mutharika sõnas, et riigi lõunaosas on olukord halb ja sellele tuleb leida lahendus.

Malawi president Arthur Mutharika / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

USA luure andmetel võivad Malawi vampiirijutud pärineda naaberriigist Mosambiigist, kus samuti on maapiirkondades ebausk väga levinud. Aafrikas arvatakse seni, et metsloomade poolt tapetud koduloomade tapjateks on tegelikult verejanulised vampiirid.

Malawi Vabariik on merepiirita riik Ida-Aafrikas, asudes Njassa järvest läänes ja lõunas. Naaberriigid on Sambia, Tansaania ja Mosambiik.

Enamiku elanikkonnast moodustavad bantu keeli kõnelevad rahvad.

Malawi oli aastatel 1891–1953 Suurbritannia protektoraat (Njassamaa) ja iseseisvus 1964. aastal.