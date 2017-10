Video: mehe sõnul nägi ta Thamesis krokodilli ujumas

Chris Davise teatel oli roomaja Chelsea sadamas jahi läheduses ja temast paistis vaid pea, edastab news.com.au.

Väidetav krokodill Thamesis / Kuvatõmmis/Youtube

«Panin tähele, et kaks meest vaatasid midagi, läksin oma koeraga nende juurde uurima, et mis seal on. Üks neist ütles, et ta töötab Chelsea sadamas ja et on kutsutud politsei,» teatas mees hiljem meediale.

Koeraga mehe teatel nägi ta krokodilli pead, mis oli jahi Esperance juures ja see liikus.

Hiljem selgus, et tegemist ei olnud siiski tegeliku krokodilli, vaid tiigiskulptuuriga, mis oli millegipärast Thamesi jõkke sattunud.

Sadamaülem Colin Bullock kinnitas, et krokodillipaanikaks põhjust ei olnud, veepinnal oli krokodilli pead kujutav skulptuur. Ta tõmbas selle võrgu abil välja ja sai kinnituse, et keegi kas kogemata või meelega pillas selle jõkke.

Päästeteenistuse teatel ei saanud nad mitte ühtegi kõne, milles kodanikud oleksid teatanud Thamesis olevast krokodillist, küll aga levisid sotsiaalmeedias paanikat külvanud kirjutised.

«Oleks väga ebatavaline, kui mõni krokodill tõesti asuks Thamesi jõkke elama. Videolt ei selgu, kellega tegemist on. Kui keegi tõesti märkab avalikus kohas krokodilli, tuleb temast politseile märku anda,» teatasid politsei esindajad.

Loomaeksperdid selgitasid, et Thamesi vesi on oktoobris jahe ning krokodill ei oleks selles kaua vastu pidanud.

«Krokodilli kehatemperatuur on 30 – 33 kraadi, Thamesi jõe vesi on umbes 12 kraadi,» selgitati.